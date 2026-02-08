Какие шансы у LELÉKA одержать победу на Евровидении-2026 для Украины: прогноз

После победы на Нацотборе 7 февраля певица LELÉKA стала официальным представителем Украины на Евровидении-2026 в Вене с песней Ridnym. Сразу после объявления результатов букмекеры обнародовали первые прогнозы шансов стран-участниц, и Украина уже вошла в число фаворитов конкурса.

Какие шансы у Украины на победу в Евровидении-2026. Фото: Суспільне

По данным ресурса Eurovisionworld, который агрегирует данные ведущих европейских букмекерских контор, самые высокие шансы на победу на Евровидении у Израиля и Финляндии — по 11%. На третьей позиции расположилась Греция с 8%. Украина совместно со Швецией разделяет четвертую и пятую позицию. Букмекеры оценивают шансы LELÉKA на победу на Евровидении в 7%.

Следует отметить, что среди ТОП-5 фаворитов только две страны уже объявили своих представителей: Украина и Израиль. Израильский певец Noam Bettan не обнародовал свою конкурсную песню, тогда как LELÉKA уже готова представлять страну на большой сцене в Вене с песней Ridnym.

Список фаворитов Евровидения-2026:

1. Израиль – 11%

2. Финляндия – 11%

3. Греция – 8%

4. Швеция – 7%

5. Украина – 7%

6. Италия – 5%

7. Франция – 4%

8. Болгария – 4%

9. Бельгия – 4%

10. Мальта – 3%

На этом этапе конкурса шансы на победу на Евровидении достаточно условны. Большинство стран еще не выбрали своих участников, поэтому рейтинг может существенно измениться в последующие месяцы. Однако уже сейчас LELÉKA и Ridnym входят в число главных претендентов на победу.

