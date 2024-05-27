Китай объявил войну инфлюэнсерам: начал действовать новый запрет в КНР

Власти Китая пытаются избавиться в сети от "бездельников", которые кичатся деньгами, заявляют, что научат быстро разбогатеть или хотят получить популярность благодаря фотографиям роскошной жизни. Из китайских социальных сетей за несколько дней исчезли тысячи подобных записей.



Китайским интернет-знаменитостям запретили показывать богатство. Фото из открытых источников

В Китае началась общенациональная борьба с "хвастовством богатства". В середине мая крупнейшие платформы социальных медиа Китая, в частности, Weibo, Xiaohongshu и Douyin (китайские аналоги Twitter, Instagram и TikTok) начали синхронную блокировку и удаление тысячи постов. Кроме того, некоторые китайские инфлюэнсеры получили наказание за пропаганду "вредных ценностей".

Платформа Weibo, которая имеет почти 600 миллионов активных пользователей, опубликовала список вещей подпадающих под запрет: показ роскошных автомобилей или домов, как метод для продвижения услуг, продуктов и имиджа; публикации людей, разбрасывающих купюры или фото с большими суммами наличных денег; сообщение с текстом о том, как заработать "миллионы за месяц"; фотографии "золотой молодежи", которая наслаждается богатством полученным благодаря родителям.

Это одна из самых решительных кампаний в китайском интернете против "культа денег" и хвастовством роскошью. Китайские власти объяснили, что обеспокоены увеличением численности аккаунтов, которые создали фиктивные лица или представления в сети ложной жизни, чтобы получить популярность.

Одной из причин, почему роскошную жизнь в сети удаляют – это программа Си Цзиньпина относительно совместного процветания, по которой обогащение происходит в равной степени для всех граждан Китая. На 2022 год в Китае наблюдался наибольший разрыв за последние 40 лет в доходах между богатыми и бедными.

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