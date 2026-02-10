LELÉKA хочет Laud передать кубок Нацотбора Евровидение: что это значит

Победительница Национального отбора на Евровидение-2026 Виктория Корникова, известная под сценическим именем LELÉKA, неожиданно заявила о желании передать свой кубок одному из финалистов конкурса, а именно певцу Laud, настоящее имя которого Владислав Каращук.

LELÉKA будет представлять Украину на Евровидении-2026

LELÉKA в эфире "Радіо Промінь" призналась, что искренне восхищается вокальными способностями Laud и болела за него во время финала. Кроме того, после победы певица стала сомневаться, должна ли она представлять Украину на международной сцене.

"Я себя недостойно чувствую, то спрашиваю "почему я". Первая мысль, с которой я проснулась: Laud настолько невероятно спел, я за него так болела. Я лежала в постели и думала "почему я, почему не он", и, может, можно как-то передавать кубки", — сказала LELÉKA.

На прямой вопрос ведущего готова ли она отдать кубок Нацотбора Евровидения Laud, артистка ответила коротко: "Да".

Впоследствии команда LELÉKA объяснила заявление артистки во избежание извращений относительно ее возможного отказа представлять Украину на песенном конкурсе.

"На самом деле речь шла о кубке как символе победы. Тем самым Виктория хотела поддержать одного из своих фаворитов и подчеркнуть его значимость и высокий уровень профессионализма. Не надо разводить предательство", — сообщили представители артистки.

Напомним, что на Нацотборе Евровидения LELÉKA получила максимальные 10 баллов от судей и зрителей. Laud занял второе место в конкурсе.

