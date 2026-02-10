logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес LELÉKA хоче Laud передати кубок Нацвідбору Євробачення: що це означає
commentss НОВИНИ Всі новини

LELÉKA хоче Laud передати кубок Нацвідбору Євробачення: що це означає

LELÉKA заявила про можливість передачі кубка Нацвідбору Laud.

10 лютого 2026, 12:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 Вікторія Корнікова, відома під сценічним ім’ям LELÉKA, несподівано заявила про бажання передати свій кубок одному з фіналістів конкурсу, а саме співаку Laud, справжнє ім’я якого Владислав Каращук. 

LELÉKA хоче Laud передати кубок Нацвідбору Євробачення: що це означає

LELÉKA буде представляти Україну на Євробаченні-2026

LELÉKA в ефірі "Радіо Промінь" зізналася, що щиро захоплюється вокальними здібностями Laud і вболівала за нього під час фіналу. Крім того, після перемоги співачка почала сумніватися, чи саме вона має представляти Україну на міжнародній сцені. 

"Я себе недостойно відчуваю, то запитую "чому я". Перша думка, з якою я прокинулась: Laud настільки неймовірно заспівав, я за нього так вболівала. Я лежала в ліжку і думала "чому я, чому не він", і, може, можна якось передавати кубки", – сказала LELÉKA.

На пряме запитання ведучого, чи готова вона віддати кубок Нацвідбору Євробачення Laud, артистка відповіла коротко: "Так".

Згодом команда LELÉKA пояснили заяву артистки, аби уникнути перекручень щодо її можливої відмови представляти Україну на пісенному конкурсі. 

"Насправді йшлося про кубок як символ перемоги. Тим самим Вікторія хотіла підтримати одного зі своїх фаворитів і підкреслити його значущість та високий рівень професіоналізму. Не треба розводити зраду", – повідомили представники артистки.

Нагадаємо, що на Нацвідборі до Євробачення LELÉKA отримала максимальні 10 балів від суддів та глядачів. Laud посів друге місце у конкурсі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про що пісня Ridnym від LELÉKA, з якою Україна виступить на Євробаченні-2026.

Також "Коментарі" писали, які шанси у LELÉKA здобути перемогу на Євробаченні-2026 для України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=sOcWe-Gp3BA&t=120s
Теги:

Новини

Всі новини