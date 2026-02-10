LELÉKA хоче Laud передати кубок Нацвідбору Євробачення: що це означає

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 Вікторія Корнікова, відома під сценічним ім’ям LELÉKA, несподівано заявила про бажання передати свій кубок одному з фіналістів конкурсу, а саме співаку Laud, справжнє ім’я якого Владислав Каращук.

LELÉKA буде представляти Україну на Євробаченні-2026

LELÉKA в ефірі "Радіо Промінь" зізналася, що щиро захоплюється вокальними здібностями Laud і вболівала за нього під час фіналу. Крім того, після перемоги співачка почала сумніватися, чи саме вона має представляти Україну на міжнародній сцені.

"Я себе недостойно відчуваю, то запитую "чому я". Перша думка, з якою я прокинулась: Laud настільки неймовірно заспівав, я за нього так вболівала. Я лежала в ліжку і думала "чому я, чому не він", і, може, можна якось передавати кубки", – сказала LELÉKA.

На пряме запитання ведучого, чи готова вона віддати кубок Нацвідбору Євробачення Laud, артистка відповіла коротко: "Так".

Згодом команда LELÉKA пояснили заяву артистки, аби уникнути перекручень щодо її можливої відмови представляти Україну на пісенному конкурсі.

"Насправді йшлося про кубок як символ перемоги. Тим самим Вікторія хотіла підтримати одного зі своїх фаворитів і підкреслити його значущість та високий рівень професіоналізму. Не треба розводити зраду", – повідомили представники артистки.

Нагадаємо, що на Нацвідборі до Євробачення LELÉKA отримала максимальні 10 балів від суддів та глядачів. Laud посів друге місце у конкурсі.

