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Лучшие актеры 2021 года по версии IMDb: кто лидер рейтинга

Кинопортал Internet Movie Database (IMDb) опубликовал ежегодный собственный рейтинг самых популярных актеров и актрис уходящего года

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Крупнейшая американская интернет-база фильмов Internet Movie Database (IMDb) составила свой рейтинг лучших актеров 2021 года. 

Лучшие актеры 2021 года по версии IMDb: кто лидер рейтинга

Элизабет Олсен (фото из открытых источников)

Лидером списка стала 32-летняя американская актриса Элизабет Олсен, получившая большую популярность благодаря роли Ванды Максимофф во вселенной Marvel второй половины 2010-х–начала 2020-х годов. 

На второй строчке оказался актер Реге-Жан Пейдж, который сыграл главную роль в сериале "Бриджертоны" от Netflix. Ходят слухи, что он может стать новым Джейсом Бондом.

Тройку лидеров замкнула британская актриса Флоренс Пью, которая сыграла сестру Наташи Романовой в супергеройском фильме "Черная вдова". Также она была номинирована на премию BAFTA и "Оскар" за роль в фильме "Маленькие женщины".

На четвертом месте в рейтинге расположилась Ана де Армас, которая засветилась в новом фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать". В прошлом году, кстати, актриса возглавляла рейтинг IMDb.

Пятое место досталось австралийской актрисе Ивонн Страховски. В рейтинг она попала благодаря роли полковника Мюри Форестер в фильме "Война будущего", где она сыграла с Крисом Праттом.

Напомним, что известное американское издание The New York Times составило свой рейтинг лучших актеров 2021 года. Журналисты производили свою оценку на основе фильмов. Кто попал в список?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что один из самых популярных среди телезрителей сайт IMDb огласил список из десяти самых популярных сериалов 2020 года. Первую строчку заняло шоу компании Amazon Prime Video "Пацаны" (The Boys).

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Источник: https://www.imdb.com/best-of/2021-top-10-stars/ls554084528/mediaviewer/rm1946217217/?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=&pf_rd_r=SNAEQ0MWXK4J52GSBF4S&pf_rd_s=center-3&pf_rd_t=60601&pf_rd_i=
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