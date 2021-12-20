Названы лучшие актеры 2021 года по версии The New York Times

Известное американское издание The New York Times составило свой рейтинг лучших актеров 2021 года. Журналисты производили свою оценку на основе фильмов. Кто попал в список?

Кристен Стюарт / Фото: Ruven Afanador

Лидером рейтинга стала 31-летняя актриса Кристен Стюарт, которая сыграла принцессу Диану в художественном фильме: "Спенсер: Тайна принцессы Дианы". Она смогла передать невероятный и загадочный внутренний мир Леди Ди.

Также в этот список вошли Тесса Томпсон за фильм "Переход", ей удалось через глаза и особую внешность передать эмоции своей героины и завоевать внимание зрителей. В рейтинге оказалась и ее коллега по "Переходу" Рут Негга и Онор Суинтон-Бирн за драму "Сувенир: Часть 2", который еще не вышел на большие экраны, но обещает быть увлекательным и эмоциональным.

Среди мужчин в рейтинг попал Уилл Смит за роль в фильме "Король Ричард". А также The New York Times отметили Бенедикта Камбербетча за вестерн "Власть пса", Дензеля Вашингтона за "Макбет" и Хоакина Феникса за черно-белую драму "Давай, Давай".

Напомним, что популярное издание Variety обнародовало рейтинг наиболее высокооплачиваемых актеров Голливуда. Так, почетное первое место досталось Дэниелу Крэйгу, звезде Бондианы. Актеру заплатили 100 млн долларов за две части нашумевшего детективного фильма "Достать ножи".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что опубликован список актеров, которые благодаря своей старательной работе, стали самыми желанными в Голливуде за 2021 год.

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