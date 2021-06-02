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Могилевская заключила рисковое пари с Луценко

Условие челленджа — сбросить четыре кг веса до 26 июня

2 июня 2021, 23:54
Автор:

Ольга Чародий

Певица Наталья Могилевская, которая высказала желание избавиться от лишнего веса, присоединилась к челленджу, условие которого обязывает похудеть до 26 июня. Об этом популярная фитнес-тренер Анита Луценко сообщила в своем Instagram.

Могилевская заключила рисковое пари с Луценко

Наталья Могилевская (фото из открытых источников)

Условие челленджа — сбросить четыре кг веса до 26 июня.

"Следим за Наташей. В случае провала — Наташа бреется налысо. Как думаете, справится? А вы присоединяйтесь!" — написала Анита Луценко.

"Всего четыре? Планировали исходя из темпов здорового похудения или исходных данных?", — спросила одна из подписчиц. Луценко ответила: "Исходя из 1 кг в неделю. Это наше с Наташей начало. Ближайшая цель".

 

Как сообщали ранее певица поделилась поклонниками подробностями распорядка дня и личной жизни. "У меня во время локдауна все так же мало времени, но при этом я рада, что нет той обычной суеты, из-за которой присутствует ежедневный стресс, поэтому решила написать и поделиться своим расписанием. Вы можете сделать свой день очень позитивным, интересным и все будет хорошо!", — написала Наталья Могилевская в ответ на вопрос о том, чем себя занять во время локдауна. "Днем — это время для работы, у каждого она своя. В моем случае это zoom-совещания по управлению школы @talantschool или поездка на студию для записи песен. Мне давным-давно не интересны чужие мысли, чужие книги и даже фильмы. Мне интересней всего моя собственная жизнь и судьба", — добавила артистка.

Напомним, Наталья Могилевская  появилась на светском мероприятии в Киеве под руку с бизнесменом Олегом Рыжовым.   Могилевская открыто флиртовала с Рыжовым и даже поцеловалась на выходе из здания.


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Источник: https://www.instagram.com/anitasporty/?utm_source=ig_embed
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