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Наталья Могилевская рассказала, чем занимается на карантине

Как призналась певица Наталья Могилевская, у нее дел хватает, но при этом стало меньше суеты и стресса

11 апреля 2021, 23:17
Автор:

Ольга Чародий

Певица поделилась с поклонниками подробностями распорядка дня и личной жизни.

Наталья Могилевская рассказала, чем занимается на карантине

Наталья Могилевская (фото из открытых источников)

 "У меня во время локдауна все так же мало времени, но при этом я рада, что нет той обычной суеты, из-за которой присутствует ежедневный стресс, поэтому решила написать и поделиться своим расписанием. Вы можете сделать свой день очень позитивным, интересным и все будет хорошо!", — написала Наталья Могилевская в ответ на вопрос о том, чем себя занять во время локдауна.

"Днем — это время для работы, у каждого она своя. В моем случае это zoom-совещания по управлению школы @talantschool или поездка на студию для записи песен. Мне давным-давно не интересны чужие мысли, чужие книги и даже фильмы. Мне интересней всего моя собственная жизнь и судьба", — добавила артистка.

Напомним,  Наталья Могилевская  появилась на светском мероприятии в Киеве под руку с бизнесменом Олегом Рыжовым.   Могилевская открыто флиртовала с Рыжовым и даже поцеловалась на выходе из здания. Также на личной странице в социальной сети певица разместила несколько сторис, в которых показала, как счастлива в компании Рыжова. Парочка вместе позировала фотографам и даже горячо поцеловалась перед камерами. Интернет-сообщество тут же заговорило о предстоящей свадьбе и официальном подтверждении романа, который пара долгое время скрывала.

Как сообщали ранее, звезда порно индустрии Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, рассказала всему миру о подробностях своей интимной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Порноактриса прокомментировала секс с Трампом, заявив, что это были худшие 90 секунд в её жизни.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CNc9A13AWE6/
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