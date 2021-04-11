Наталья Могилевская рассказала, чем занимается на карантине

Певица поделилась с поклонниками подробностями распорядка дня и личной жизни.

Наталья Могилевская (фото из открытых источников)

"У меня во время локдауна все так же мало времени, но при этом я рада, что нет той обычной суеты, из-за которой присутствует ежедневный стресс, поэтому решила написать и поделиться своим расписанием. Вы можете сделать свой день очень позитивным, интересным и все будет хорошо!", — написала Наталья Могилевская в ответ на вопрос о том, чем себя занять во время локдауна.

"Днем — это время для работы, у каждого она своя. В моем случае это zoom-совещания по управлению школы @talantschool или поездка на студию для записи песен. Мне давным-давно не интересны чужие мысли, чужие книги и даже фильмы. Мне интересней всего моя собственная жизнь и судьба", — добавила артистка.

Напомним, Наталья Могилевская появилась на светском мероприятии в Киеве под руку с бизнесменом Олегом Рыжовым. Могилевская открыто флиртовала с Рыжовым и даже поцеловалась на выходе из здания. Также на личной странице в социальной сети певица разместила несколько сторис, в которых показала, как счастлива в компании Рыжова. Парочка вместе позировала фотографам и даже горячо поцеловалась перед камерами. Интернет-сообщество тут же заговорило о предстоящей свадьбе и официальном подтверждении романа, который пара долгое время скрывала.

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