Наталья Могилевская рассказала, чем занимается на карантине

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Ольга Чародий
Певица поделилась с поклонниками подробностями распорядка дня
и личной жизни.
Наталья Могилевская (фото из открытых источников)
"У меня во время
локдауна все так же мало времени, но при этом я рада, что нет той обычной
суеты, из-за которой присутствует ежедневный стресс, поэтому решила написать и
поделиться своим расписанием. Вы можете сделать свой день очень позитивным,
интересным и все будет хорошо!", — написала Наталья Могилевская в ответ на
вопрос о том, чем себя занять во время локдауна.
"Днем — это время для работы, у каждого она своя. В моем случае это zoom-совещания по управлению школы @talantschool или поездка на студию для записи песен. Мне давным-давно не интересны чужие мысли, чужие книги и даже фильмы. Мне интересней всего моя собственная жизнь и судьба", — добавила артистка.
Напомним, Наталья Могилевская появилась на светском мероприятии в Киеве под руку с бизнесменом Олегом Рыжовым. Могилевская открыто флиртовала с Рыжовым и даже поцеловалась на выходе из здания. Также на личной странице в социальной сети певица разместила несколько сторис, в которых показала, как счастлива в компании Рыжова. Парочка вместе позировала фотографам и даже горячо поцеловалась перед камерами. Интернет-сообщество тут же заговорило о предстоящей свадьбе и официальном подтверждении романа, который пара долгое время скрывала.Как сообщали ранее, звезда порно индустрии Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, рассказала всему миру о подробностях своей интимной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Порноактриса прокомментировала секс с Трампом, заявив, что это были худшие 90 секунд в её жизни.
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