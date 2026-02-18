logo

Неожиданное предложение: украинской певице хотели удалить ребра ради карьеры
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданное предложение: украинской певице хотели удалить ребра ради карьеры

Украинская певица Lida Lee рассказала, что продюсер требовала удалить ей нижние ребра.

18 февраля 2026, 15:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинская певица Lida Lee (настоящее имя Лидия Скорубская) поделилась личной историей с начала своей карьеры. Артистка рассказала, что в 17-летнем возрасте продюсер требовала от нее удалить нижние ребра, чтобы создать "идеальный" сценический образ для будущей женской группы.

Неожиданное предложение: украинской певице хотели удалить ребра ради карьеры

Lida Lee. Фото: instagram.com/lidalee_official

Lida Lee в рамках проекта "Що DaLee" рассказала неожиданные предложения на старте ее музыкальной карьеры. По ее словам, на тот момент она уже подписала контракт, а у продюсерши было четкое видение внешности участниц: узкая талия, эффектная фигура, выразительная женственность. Идея хирургического вмешательства преподносилась как необходимое условие для успеха.

"Мне хотели удалить нижние ребра в подростковом возрасте. Мне было 17 лет. Помните, девушку Барби из Одессы, она удаляла ребра, была стройной с идеальной талией, грудью. И вот, хотели сделать такую женскую группу, удалить нижние ребра и сделать грудь", — рассказывает певица.

Lida Lee признается, что тогда не осознавала риски и воспринимала предложение как шанс пробиться в шоу-бизнес.

"Я прихожу домой и говорю папе и маме. А я готова была на все, потому что какой-то влиятельный человек сказал, что это будет круто. А я как ребенок просто этому поверила", — сказала артистка.

Решающую роль сыграли родители. Узнав о планах операции, они категорически выступили против и объяснили дочери возможные последствия для здоровья. Лишь со временем Lida Lee поняла, насколько опасным и неприемлемым было такое требование продюсера.

