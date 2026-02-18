Несподівана пропозиція: українській співачці хотіли видалити ребра заради кар'єри

Рубрики
Українська співачка Lida Lee (справжнє ім’я Лідія Скорубська) поділилася особистою історією з початку своєї кар’єри. Артистка розповіла, що у 17-річному віці продюсерка вимагала від неї видалити нижні ребра, аби створити "ідеальний" сценічний образ для майбутнього жіночого гурту.
Lida Lee. Фото: instagram.com/lidalee_official
Lida Lee в межах проєкту "Що DaLee" розповіла несподівані пропозиції на старті її музичної кар’єри. За її словами, на той момент вона вже підписала контракт, а продюсерка мала чітке бачення зовнішності учасниць: вузька талія, ефектна фігура, виразна жіночність. Ідея хірургічного втручання подавалася як необхідна умова для успіху.
Lida Lee зізнається, що тоді не усвідомлювала ризиків і сприймала пропозицію як шанс пробитися в шоубізнес.
Вирішальну роль зіграли батьки. Дізнавшись про плани операції, вони категорично виступили проти та пояснили доньці можливі наслідки для здоров’я. Лише з часом Lida Lee зрозуміла, наскільки небезпечною та неприйнятною була така вимога продюсерки.
