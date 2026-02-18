Несподівана пропозиція: українській співачці хотіли видалити ребра заради кар'єри

Українська співачка Lida Lee (справжнє ім’я Лідія Скорубська) поділилася особистою історією з початку своєї кар’єри. Артистка розповіла, що у 17-річному віці продюсерка вимагала від неї видалити нижні ребра, аби створити "ідеальний" сценічний образ для майбутнього жіночого гурту.

Lida Lee в межах проєкту "Що DaLee" розповіла несподівані пропозиції на старті її музичної кар’єри. За її словами, на той момент вона вже підписала контракт, а продюсерка мала чітке бачення зовнішності учасниць: вузька талія, ефектна фігура, виразна жіночність. Ідея хірургічного втручання подавалася як необхідна умова для успіху.

"Мені хотіли видалити нижні ребра у підлітковому віці. Мені було 17 років. Пам'ятаєте, дівчину Барбі з Одеси, вона видаляла ребра, була стрункою з ідеальною талією, грудьми. І от, хотіли зробити такий жіночий гурт, видалити нижні ребра і зробити груди", — розповідає співачка.

Lida Lee зізнається, що тоді не усвідомлювала ризиків і сприймала пропозицію як шанс пробитися в шоубізнес.

"Я приходжу додому і кажу тату й мамі. А я готова була на все, бо якась впливова людина сказала, що це буде круто. А я як дитина просто цьому повірила", — сказала артистка.

Вирішальну роль зіграли батьки. Дізнавшись про плани операції, вони категорично виступили проти та пояснили доньці можливі наслідки для здоров’я. Лише з часом Lida Lee зрозуміла, наскільки небезпечною та неприйнятною була така вимога продюсерки.

