Обольстительная Хейли Бибер показала идеальную фигуру в бикини

Известная модель Хейли Бибер поделилась кадрами из своего отдыха, а фанаты и поклонники не могут отвести взгляд от ее стройности натуральности.

Хейли Бибер (фото из открытых источников)

24-летняя американская телезвезда и модель, а также любимая Джастина Бибера Хейли Болдуин, активно ведет профиль в соцсети Инстаграм, где за ней следят более 35 миллионов фанатов. Здесь девушка пытается делиться кадрами из своей жизни, съемок, а также поднимать важные темы. А с началом жаркого времени года красавица не удержалась от ярких снимков с отдыха.





На серии фотографий можно увидеть, как Хейли проводит летние дни со своими друзьями. Конечно же, без бикини не обошлось, а фанаты только еще раз убедились, что девушка роскошно выглядит не только на обложках журналов, но и в обычной жизни.









Как сообщали ранее известная модель-фитоняшка Тэмми Хемброу время от времени приковывает внимание своих фанатов красивыми фотографиями, радуя их роскошными фото в белье. 26-летняя девушка-модель Тэмми Хемброу активно ведет профиль в социальной сети Instagram, где у нее более 12 миллионов фолловеров. На своей странице блондинка рассказывает, как заботится о своем теле, мотивирует заниматься спортом и просто делится яркими фотографиями из своей жизни. Девушка очень позитивная и любит рассказывать о любви к спорту и здоровому образу жизни.

Также издание "Комментарии" сообщало, что популярная модель и бывшая порноактриса Лана Роудс восхитила поклонников новыми фото в очень откровенном платье. 24-летняя американская модель и бывшая звезда фильмов с рейтингом 18+ Лана Роудс сейчас активно работает над своей страницей в социальной сети Instagram.

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