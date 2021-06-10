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Главная Новости Звезды шоубизнес Обольстительная Хейли Бибер показала идеальную фигуру в бикини
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Обольстительная Хейли Бибер показала идеальную фигуру в бикини

Хейли Бибер проводит летние дни со своими друзьями

сегодня, 06:10
Автор:

Ольга Чародий

Известная модель Хейли Бибер поделилась кадрами из своего отдыха, а фанаты  и поклонники не могут отвести взгляд от ее стройности натуральности.

Обольстительная Хейли Бибер показала идеальную фигуру в бикини

Хейли Бибер (фото из открытых источников)

24-летняя американская телезвезда и модель, а также любимая Джастина Бибера Хейли Болдуин, активно ведет профиль в соцсети Инстаграм, где за ней следят более 35 миллионов фанатов. Здесь девушка пытается делиться кадрами из своей жизни, съемок, а также поднимать важные темы. А с началом жаркого времени года красавица не удержалась от ярких снимков с отдыха.

Обольстительная Хейли Бибер показала идеальную фигуру в бикини - фото 2

На серии фотографий можно увидеть, как Хейли проводит летние дни со своими друзьями. Конечно же, без бикини не обошлось, а фанаты только еще раз убедились, что девушка роскошно выглядит не только на обложках журналов, но и в обычной жизни.


Обольстительная Хейли Бибер показала идеальную фигуру в бикини - фото 3

Как сообщали ранее известная модель-фитоняшка Тэмми Хемброу время от времени приковывает внимание своих фанатов красивыми фотографиями, радуя их роскошными фото в белье. 26-летняя девушка-модель Тэмми Хемброу активно ведет профиль в социальной сети Instagram, где у нее более 12 миллионов фолловеров. На своей странице блондинка рассказывает, как заботится  о своем теле, мотивирует заниматься спортом и просто делится яркими фотографиями из своей жизни. Девушка очень позитивная и любит рассказывать  о  любви к спорту и  здоровому образу жизни.

Также издание "Комментарии" сообщало, что популярная модель и бывшая порноактриса Лана Роудс восхитила поклонников новыми фото в очень откровенном платье.  24-летняя американская модель и бывшая звезда фильмов с рейтингом 18+ Лана Роудс сейчас активно работает над своей страницей в социальной сети Instagram.


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Источник: https://www.instagram.com/haileybieber/
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