Ольга Сумская назвала самых сексуальных актрису и актера Украины: как выглядят (ФОТО)

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась своим рейтингом самых сексуальных актеров современной украинской сцены. Звезда театра и кино, самая много лет считавшаяся символом женской привлекательности, назвала имена коллег, которые, по ее мнению, сегодня задают тон в этой категории.

Сумская назвала самых сексуальных актеров Украины

Ольга Сумская в интервью проекту "По звездам" заявила, что считает Тараса Цымбалюка самым сексуальным актером Украины. По ее словам, актер имеет мощную харизму и большое влияние на зрителей.

"Я могу сказать о Тарасе Цымбалюке, потому что я с ним работаю и девушки от него безумствуют. Когда он выходит на сцену в спектакле "Наши Кайдаши", "Основной инстинкт" — это фантастика! В зале просто выречат все девушки, а потом эти девушки стоят в очередь, чтобы с ним сфотографироваться", – рассказала Сумская.

Сумская также назвала самую сексуальную актрису Украины. По ее словам, такой роли может заслуживать Ксения Мишина.

"Ксения Мишина меня поразила в фильме "Вижу тебя". Там такая эротика. Это я когда-то была такая смелая и снималась обнаженной. Были такие ленты, где было это оправдано, кстати, по сценарию. И это было красиво и не было грубо. Поэтому Ксения выглядит перфектно, роскошная леди", — добавила Сумская.

Тарас Цымбалюк. Фото с instagram

Тарас Цымбалюк – один из самых востребованных актеров современного украинского кино. Начинал с ролей бандитов, однако настоящую славу снискал благодаря сериалу "Поймать Кайдаша" и фильму "Черный ворон". Участник "Холостяка" и звезда проекта "Конотопская ведьма".

Ксения Мишина. Фото с instagram

Ксения Мишина – харизматическая актриса и первая "Холостячка" Украины. Она получила профессиональное признание благодаря роли жестокой Лидии Шефер в "Крипосной", а затем покорила фестивальное кино в лентах "Люксембург, Люксембург" и "Мои мысли тихие 2".

