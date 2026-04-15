Ольга Сумская назвала самых сексуальных актрису и актера Украины: как выглядят (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинская актриса Ольга Сумская поделилась своим рейтингом самых сексуальных актеров современной украинской сцены. Звезда театра и кино, самая много лет считавшаяся символом женской привлекательности, назвала имена коллег, которые, по ее мнению, сегодня задают тон в этой категории.
Ольга Сумская в интервью проекту "По звездам" заявила, что считает Тараса Цымбалюка самым сексуальным актером Украины. По ее словам, актер имеет мощную харизму и большое влияние на зрителей.
Сумская также назвала самую сексуальную актрису Украины. По ее словам, такой роли может заслуживать Ксения Мишина.
Тарас Цымбалюк – один из самых востребованных актеров современного украинского кино. Начинал с ролей бандитов, однако настоящую славу снискал благодаря сериалу "Поймать Кайдаша" и фильму "Черный ворон". Участник "Холостяка" и звезда проекта "Конотопская ведьма".
Ксения Мишина – харизматическая актриса и первая "Холостячка" Украины. Она получила профессиональное признание благодаря роли жестокой Лидии Шефер в "Крипосной", а затем покорила фестивальное кино в лентах "Люксембург, Люксембург" и "Мои мысли тихие 2".
