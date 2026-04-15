Ольга Сумська назвала найсексуальніших акторку та актора України: як виглядають (ФОТО)

Українська акторка Ольга Сумська поділилася власним рейтингом найсексуальніших акторів сучасної української сцени. Зірка театру і кіно, яка сама багато років вважалася символом жіночої привабливості, назвала імена колег, які, на її думку, сьогодні задають тон у цій категорії.

Ольга Сумська в інтерв’ю проєкту "По зірках"заявила, що вважає Тараса Цимбалюка найсексуальнішим актором України. За її словами, актор має потужну харизму та неабиякий вплив на глядачів.

"Я можу сказати про Тараса Цимбалюка, тому що я з ним працюю і дівчата від нього шаленіють. Коли він виходить на сцену у виставі "Наші Кайдаші", "Основний інстинкт" — це фантастика! В залі просто вирещать всі дівчата, а потім ці дівчата стоять в чергу, щоб з ним сфотографуватися", — розповіла Сумська.

Сумська також назвала найсексуальнішу акторку України. За її словами, на таку роль може заслуговувати Ксенія Мішина.

"Ксенія Мішина мене вразила у фільмі "Бачу тебе". Там така еротика. Це я колись була така смілива і знімалась оголеною. Були такі стрічки, де було це виправдано, до речі, за сценарієм. І це було красиво і не було брутально. Тому Ксенія має перфектний вигляд, розкішна леді", — додала Сумська.

Тарас Цимбалюк — один із найзатребуваніших акторів сучасного українського кіно. Починав із ролей бандитів, проте справжню славу здобув завдяки серіалу "Спіймати Кайдаша" та фільму "Чорний ворон". Учасник "Холостяка" та зірка проєкту "Конотопська відьма".

Ксенія Мішина — харизматична акторка та перша "Холостячка" України. Вона здобула професійне визнання завдяки ролі жорстокої Лідії Шефер у "Кріпосній", а згодом підкорила фестивальне кіно у стрічках "Люксембург, Люксембург" та "Мої думки тихі 2".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ольга Сумська показала архівні фото з 1995 року. Якою була акторка понад 30 років тому.

Також "Коментарі" писали, що Ксенія Мішина зізналася, чи шкодує про свій вибір на "Холостячці".