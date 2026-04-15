logo_ukra

BTC/USD

74178

ETH/USD

2338.45

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес Ольга Сумська назвала найсексуальніших акторку та актора України: як виглядають (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Ольга Сумська назвала найсексуальніших акторку та актора України: як виглядають (ФОТО)

Ольга Сумська назвала найсексуальніших українських акторів. До списку потрапили Тарас Цимбалюк та Ксенія Мішина.

15 квітня 2026, 16:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Українська акторка Ольга Сумська поділилася власним рейтингом найсексуальніших акторів сучасної української сцени. Зірка театру і кіно, яка сама багато років вважалася символом жіночої привабливості, назвала імена колег, які, на її думку, сьогодні задають тон у цій категорії.

Ольга Сумська в інтерв’ю проєкту "По зірках"заявила, що вважає Тараса Цимбалюка найсексуальнішим актором України. За її словами, актор має потужну харизму та неабиякий вплив на глядачів.

"Я можу сказати про Тараса Цимбалюка, тому що я з ним працюю і дівчата від нього шаленіють. Коли він виходить на сцену у виставі "Наші Кайдаші", "Основний інстинкт" — це фантастика! В залі просто вирещать всі дівчата, а потім ці дівчата стоять в чергу, щоб з ним сфотографуватися", — розповіла Сумська.

Сумська також назвала найсексуальнішу акторку України. За її словами, на таку роль може заслуговувати Ксенія Мішина.

"Ксенія Мішина мене вразила у фільмі "Бачу тебе". Там така еротика. Це я колись була така смілива і знімалась оголеною. Були такі стрічки, де було це виправдано, до речі, за сценарієм. І це було красиво і не було брутально. Тому Ксенія має перфектний вигляд, розкішна леді", — додала Сумська.

Тарас Цимбалюк. Фото з instagram

Тарас Цимбалюк — один із найзатребуваніших акторів сучасного українського кіно. Починав із ролей бандитів, проте справжню славу здобув завдяки серіалу "Спіймати Кайдаша" та фільму "Чорний ворон". Учасник "Холостяка" та зірка проєкту "Конотопська відьма".

Ксенія Мішина. Фото з instagram

Ксенія Мішина — харизматична акторка та перша "Холостячка" України. Вона здобула професійне визнання завдяки ролі жорстокої Лідії Шефер у "Кріпосній", а згодом підкорила фестивальне кіно у стрічках "Люксембург, Люксембург" та "Мої думки тихі 2". 

Ольга Сумська показала архівні фото з 1995 року. Якою була акторка понад 30 років тому.

Ксенія Мішина зізналася, чи шкодує про свій вибір на "Холостячці".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=g14JG425838
Теги:

Новини

Всі новини