Благодаря шансу заработать тысячи долларов за видео, порноиндустрия кажется привлекательной и перспективной карьерой для некоторых людей, но она имеет свою темную и смертоносную сторону. Только за последние три года умерло более 10 порноактрис. А за последние два десятилетия количество смертей превысило цифру у 100 погибших, большинстве из которых не достигло 40 лет. Однако почему порнозвезды умирают так часто.



Порнозвезды, умершие за последние несколько лет. Фото из открытых источников

В декабре 2023 года от передозировки наркотиками скончалась 36-летняя порноактриса Софи Андерсон. В январе 2024 года покончила с собой 24-летняя актриса фильмов для взрослых Тайна Филдс, а через месяц еще одна 36-летняя бывшая порнозвезда Кэгни Линн Картер убила себя огнестрельным оружием.

Насилие в порноиндустрии

Порноактриса Огест Эймс покончила с собой после травли

Как указывает психоаналитик Стив Маккеоун многие молодые женщины, приходящие в порноиндустрию, не подозревают, что этот бизнес изобилует злоупотреблениями и насилием.

"Почти 90% женщин в секс-индустрии сказали, что хотели убежать, но не имели других средств для выживания. Также они пережили посттравматическое стрессовое расстройство в почти 70%, которое эквивалентно тому, что получают ветераны боевых действий", — говорит Маккеоун.

Эти слова подтверждаются исследованиями ученых Университета Арканзаса, которые проанализировали порноролики и обнаружили, что 88,2% содержат сцены физической агрессии и еще 48,7% имеют вербальную агрессию.

Доктор Гейл Дайнс из организации Culture Reframed отмечает, что даже подписанный контракт с порноактрисой не всегда означает, что женщины готовы к тому, что происходит на съемочной площадке, где сцены иногда могут выходить далеко за пределы того, на что они договорились. По ее словам, многие молодые порнозвезды думают, что станут такими же известными как "королева порноиндустрии" Дженна Джеймсон, однако женщины обычно не готовы к насилию.

"Это был постепенный прогресс жестокого обращения, расширивший мои пределы, пока я не начала заниматься очень жестоким сексом со все большим количеством людей одновременно. Часто им приходилось прекращать съемки, потому что я истекала кровью, они очищали кровь и продолжали", — рассказала бывшая порноактриса, по имени Мэри.

24-летняя перуанская порноактриса Тайна Филдс перед смертью сообщила в соцсетях, что испытала "очень сильное" сексуальное насилие, когда начинала карьеру в порно. По ее словам, многие заключившие с ней контракт люди считали, что "смогут делать со мной, что хотят". Впоследствии девушку нашли мертвой в ее доме, а полиция выяснила, что она погибла, приняв яд.

По словам бывшей порнозвезды Элы Дарлинг, актрисам платят от 500 до 700 долларов за секс с другой девушкой и до 1000 долларов за сцену с парнем. Однако сумма может удвоиться или утроиться, если порноактрока будет иметь нескольких партнеров одновременно, или будет участвовать в анальном групповом сексе или чем-то экстремальном.

Наркотики в порноиндустрии





Порноактриса Джесси Джейн умерла после передозировки

Бывшая порноактриса Джерси Джаксин рассказывает, что ее коллеги пытаясь справиться со своими психологическими проблемами начинают употреблять наркотики, которые распространенные в порноиндустрии.

"Ребята бьют вас по лицу. Вас разрывают. Ваши внутренности могут выйти из вас. Это продолжается бесконечно. На вас смотрят как на объект, а не как на человека. Люди употребляют наркотики, потому что не могут справиться с тем, как с ними обращаются", — говорит Джаксин.

Согласно исследованию Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) 58,7% порноактеров и порноактрис употребляют марихуану, пятая часть из них принимают кокаин и экстези, а еще 20% использовали ксанакс – препарат, относящийся к группе транквилизаторов, применяемый для лечения тревожных расстройств, панических атак или бессонницы. Кроме того, треть порноактеров призналась, что употребляла наркотики в течение последних трех месяцев.

Конкуренция в порно

Порнозвезда Кэгни Линн Картер убила себя с помощью дробовика

Еще одной проблемой порноактеров оказался режим работы, больше похожий на фриланс. Актрисы ждут звонка от менеджера, который сообщит им о новых съемках. Как рассказывает порноактриса Эла Дарлинг молодым девушкам чаще звонят, тогда как о женщинах за 35 лет практически забывают.

"Это не то, что ты можешь перестать быть порнозвездой и стать учителем. А незанятость может привести к плохим вещам", – объясняет Дарлинг.

С этим соглашается еще один специалист по развлечениям для взрослых Кармен Валентина. По ее словам, порно ничем не отличается от того, чтобы быть обычной кинозвездой, где нужно полагаться на имидж. Однако, по ее словам, когда тебе не звонят, ты чувствуешь себя подавленно.

"Это карьера, где вы должны полагаться на свою внешность. Когда ты молода и хороша, ты думаешь, что это продлится вечно, но когда это не так, тебе нужно использовать свою внутреннюю силу", — отмечает Валентина.

Несмотря на то, что не все порноактрисы являются жертвами насилия, а сама индустрия пытается бороться с существующими проблемами, звезды фильмов для взрослых продолжают умирать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о популярной порноактрисе Эмили Уиллис, которая попала в ком во время лечения в реабилитационном центре.

Также "Комментарии" писали, что украинская порноактриса Джозефина Джексон рассказала, сколько она зарабатывает в порноиндустрии.