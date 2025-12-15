Во Львове тысячи людей пришли попрощаться с известным украинским певцом Степаном Гигой. Затем провели общегородскую церемонию прощания на площади Рынок. Городской трубач сыграл песню "В райском саду (Яворина)", в том числе ее припев: "На могиле моей посадите молодую яворину…".

Похороны Степана Гиги: во Львове тысячи людей прощались с народным артистом

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета.

Далее пешее шествие отправилось на Лычаковское кладбище. Степана Гигу похоронили на поле № 75. Именно здесь, на Лычаковском кладбище во Львове, артист завещал быть похороненным.

Напомним, Степан Гига скончался 12 декабря в результате болезни в возрасте 66 лет.

Украинский артист Степан Гига находился в тяжелом состоянии , ему ампутировали ногу. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов в своем Telegram -канале 7 декабря.

Он отметил, что украинский шоу-бизнес ждут плохие новости, но не стал озвучивать подробностей. В комментариях подписчики блогера предположили, что речь идет об украинском артисте Степане Гиге, которого госпитализировали в одну из львовских больниц. В ответ Беспалов заявил, что 66-летний Гига находится в тяжелом состоянии.

"Ему ногу ампутировали. Он в тяжелом состоянии очень", – добавил блогер.

19 ноября на странице Гиги в Instagram появилась информация , что певца срочно прооперировали и он в тяжелом, но стабильном состоянии. Причины хирургического вмешательства не сообщали. Все концерты артиста отменили, в том числе и выступление в киевском Дворце спорта, запланированное на 29 ноября.

"Дорогие поклонники, друзья! Вынуждены сообщить, что ближайшие запланированные концерты мы должны отменить в связи с болезнью Степана Петровича и проведенным срочным оперативным вмешательством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние 66-летнего артиста тяжелое, но стабильное. Он "получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации".