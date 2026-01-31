logo

Популярная певица окончательно предала Украину и получила гражданство России
commentss НОВОСТИ Все новости

Популярная певица окончательно предала Украину и получила гражданство России

Певица Елка решила окончательно разувать все связи с Украиной, ради спасения собственного бизнеса

31 января 2026, 15:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Скандальная певица родом из Ужгорода Елизавета Иванцив, выступающая под псевдонимом Елка, окончательно разорвала свои связи с Украиной, она отреклась от родной страны.

Популярная певица окончательно предала Украину и получила гражданство России

Певица Елка. Фото: из открытых источников

Исполнительница отказалась от украинского гражданства в пользу российского. По крайней мере, именно так утверждают пропагандисты РФ. 

Отмечается, что у скандальной артисты возникли проблемы с бизнесом в России. Дело в том, что срок действия украинского паспорта Елизаветы Иванцив истек. Документ исполнительница не смогла обновить. Поэтому, из-за недействительного паспорта скандальной певице пришлось закрыть фирму в РФ.

Однако Елка пытается не потерять бизнес. Поэтому, она якобы отказалась от украинского гражданства и уже получила российское. От комментариев представители певицы отказались.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские медиа заговорили о возможных отношениях между певицей украинского происхождения Елизаветой Иванцев, известной под сценическим именем Елка, и одесситом Рожденом Ануси, который после начала полномасштабной войны фактически встал на сторону России. В то же время российские СМИ утверждают, что Иванцев якобы вышла замуж именно с Рожденом Ануси, с которым находилась в отношениях несколько лет. По их информации, пара сейчас живет в Москве.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская певица Наташа Королева, уроженка Украины, публично избегающая темы полномасштабной войны РФ против Украины, пытается решить семейный вопрос со своей матерью, проживающей в США. По информации российских Telegram-каналов, артистка якобы задумалась над тем, чтобы перевезти Людмилу Порывай в Россию.



