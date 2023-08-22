Популярный российский певец, который был против войны гастролирует на оккупированных территориях

Солист российской группы "Звери" Роман Билык приехал на временно оккупированные Россией территории. Ранее артист указывал, что "как все здравомыслящие люди, он против любых военных действий".

Фронтмен российской группы "Звери" Роман Билык

21 августа российские СМИ распространили видеоролик, в котором Роман Билык поет для российских оккупантов на территории оккупированного Донбасса. Также певец наблюдает, как российские военные запускают снаряд с установки.

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Интересно, что родившийся в Таганроге российский певец четыре года прожил в Мариуполе, а впоследствии еще некоторое время находился в Киеве. В начале полномасштабного вторжения России певец активно выступал против войны в Украине и указывал, что любые вопросы нужно решать мирным путем в процессе переговоров.

Вскоре антивоенные призывы Романа Билыка в соцсетях были удалены. Также сообщалось, что российские активисты написали заявления в российские спецслужбы с просьбой проверить Билыка на его высказывания против "СВО" и возможно участие в финансировании украинских сил.

Посмотреть видеонарезку с солистом российской группы "Звери" Романом Билыком, приехавшим на временно оккупированные территории Украины для поддержки российских солдат можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский певец и военный подверг резкой критике мужчин, сбежавших из Украины. По словам популярного певца, он справедливо критикует тех украинских мужчин, которые незаконно пересекли границу во время войны с Россией.

Также "Комментарии" писали о будущей королеве Испании, которая начала свою военную. Инфанта Леонор проведет три года военных учений.