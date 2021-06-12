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Порнозвезда Лана Роудс очаровала фанатов новыми фото

Недавно Лана Роудс предстала перед поклонниками в довольно элегантном образе

сегодня, 05:35
Автор:

Ольга Чародий

Бывшая актриса из фильмов для взрослых Лана Роудс стала блогера, но не отказалась от эффектных образов. И новые снимки красавицы вызывали восторг у фанатов.

Порнозвезда Лана Роудс очаровала фанатов новыми фото

Девушка (фото из открытых источников)

24-летняя американская модель и бывшая звезда фильмов с рейтингом 18+ Лана Роудс сейчас активно работает над своей страницей в социальной сети Инстаграм. Там за Амар Мепл (настоящее имя Ланы) следят почти 15 миллионов поклонников. Несмотря на довольно короткую карьеру в индустрии кино для взрослых, она успела собрать собственную огромную фан-базу. А сейчас девушка регулярно радует публику пикантными фото, подкастами и просто кадрами из своих будней.

Порнозвезда Лана Роудс очаровала фанатов новыми фото - фото 2

Недавно Лана предстала перед поклонниками в довольно элегантном образе, примерив шелковое платье с эффектным вырезом. Такая сдержанная сексуальность пришлась по душе подписчикам девушки, поэтому за короткое время снимки собрали по миллиону лайков и тысячи комментариев с комплиментами.

Порнозвезда Лана Роудс очаровала фанатов новыми фото - фото 3


Как сообщали ранее известная украинская ведущая Леся Никитюк порадовала своих поклонников свежими фотографиями. В своем Instagram она выложила снимок в ярком наряде, который собрал множество приятных комментариев. Летом Леся проводила немало времени у своих родителей, в родном Хмельницком. В загородном доме нашлось достаточное количество места, чтобы устроить там не одну фотосессию. А последнюю известная ведущая решила провести вместе со своими племянницами, и пушистым другом по имени Рафик. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, "Жизнь заставила дойти до этого дна": Могилевская рассказала о самом сложном периоде в жизни.


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Источник: https://www.instagram.com/lanarhoades/
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Тато

сегодня, 11:21

Такая себе швабра.

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