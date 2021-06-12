Порнозвезда Лана Роудс очаровала фанатов новыми фото

Бывшая актриса из фильмов для взрослых Лана Роудс стала блогера, но не отказалась от эффектных образов. И новые снимки красавицы вызывали восторг у фанатов.

Девушка (фото из открытых источников)

24-летняя американская модель и бывшая звезда фильмов с рейтингом 18+ Лана Роудс сейчас активно работает над своей страницей в социальной сети Инстаграм. Там за Амар Мепл (настоящее имя Ланы) следят почти 15 миллионов поклонников. Несмотря на довольно короткую карьеру в индустрии кино для взрослых, она успела собрать собственную огромную фан-базу. А сейчас девушка регулярно радует публику пикантными фото, подкастами и просто кадрами из своих будней.





Недавно Лана предстала перед поклонниками в довольно элегантном образе, примерив шелковое платье с эффектным вырезом. Такая сдержанная сексуальность пришлась по душе подписчикам девушки, поэтому за короткое время снимки собрали по миллиону лайков и тысячи комментариев с комплиментами.









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