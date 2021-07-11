Потап «забыл», кто такая Тина Кароль: какой была реакция певицы

В этом году на фестивале Atlas Weekend уже выступило множество известных артистов, а хедлайнером мероприятия стала популярная исполнительница Тина Кароль. Эффектные выступления звезды долго обсуждали в Сети, а вот коллега певицы Потап сделал вид, что вовсе не знает, кто она. Что же произошло?

Потап (фото из открытых источников)

Группа Mozgi, лидером которой является Потап, выступала на второй день фестиваля и дала небольшое интервью порталу MUZVAR. Журналисты спросили Потапа, не обижается ли он, что их группа не закрывает масштабный фестиваль. Артист отметил, что никакой обиды нет, потому что Mozgi — это отдельно от всех и ребята не обращают внимания на то, выступают они первыми, средними или последними.

Также Потапа спросили о Тине Кароль, которая стала хедлайнером Atlas Weekend в этом году. Но реакция исполнителя удивила всех, поскольку он ответил: "Мы не знаем, кто такая Тина Кароль". Шутку поддержали его коллеги по группе, которые стали коверкать имя исполнительницы.

Украинская артистка решила не оставлять такую шутку без внимания и у себя в Instagram-storis опубликовала фрагмент интервью, который подписала: "Амнезия?"





Поклонники знаменитости тоже были удивлены таким поведением Потапа и ответили, что название группы Mozgi — полная противоположность реальности.

Напомним, что популярную певицу Тину Кароль раскритиковали за выступление на Atlas Weekend, в котором она задействовала королевского питона. Фолловеры отметили, что ради антуража не стоит эксплуатировать животных.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во время вечернего выступления на фестивале Atlas Weekend Алексей Потапенко (Потап) поцеловался с экс-солистом группы "Время и Стекло" Позитивом.





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