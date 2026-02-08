Результаты зрительского голосования в финале Нацотбора-2026: сколько отдали за каждого артиста

Рубрики
7 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2026, по результатам которого победу одержала певица LELÉKA. Артистка получила максимальные оценки как от жюри, так и зрителей, что позволило ей стать официальным представителем Украины на международном песенном конкурсе.
LELÉKA выиграла Нацотбор-2026
Традиционно, победителя Нацотбора на Евровидение определяли по сумме баллов жюри (50%) и голосования зрителей (50%). Зрительное голосование проходило через мобильное приложение Дія и СМС. В Действии приняли участие 208 391 украинец.
Результаты голосования Нацотбора в Дія:
Результаты голосования Нацотбора посредством СМС:
СМС-голосование привлекло 19 209 участников
Результаты Нацотбора Евровидения
Члены жур также отдали LELÉKA максимальные 10 баллов, второе место заняла LAUD — 9 баллов, третье — Jerry Heil — 8 баллов. Меньше всего баллов получили The Elliens — 1 балл, Molodi — 2 балла и "ЩукаРыба" — 3 балла.
