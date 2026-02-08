Результаты зрительского голосования в финале Нацотбора-2026: сколько отдали за каждого артиста

7 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2026, по результатам которого победу одержала певица LELÉKA. Артистка получила максимальные оценки как от жюри, так и зрителей, что позволило ей стать официальным представителем Украины на международном песенном конкурсе.

LELÉKA выиграла Нацотбор-2026

Традиционно, победителя Нацотбора на Евровидение определяли по сумме баллов жюри (50%) и голосования зрителей (50%). Зрительное голосование проходило через мобильное приложение Дія и СМС. В Действии приняли участие 208 391 украинец.

Результаты голосования Нацотбора в Дія:

1. LELÉKA — 54 830 голосов — 26,311%

2. LAUD — 35 189 голосов — 16,886%

3. Jerry Heil — 33 034 голоса — 15,852%

4. KHAYAT — 17 144 голоса — 8,227%

5. Mr. Vel — 15 809 голосов — 7,586%

6. The Elliens — 14 363 голоса — 6,892%

7. Molodi — 12 400 голосов — 5,95%

8. Monokate — 11 963 голоса — 5,741%

9. Valeriya Force — 7 928 голосов — 3,804%

10. "ЩукаРыба" — 5 731 голос — 2,75%

Результаты голосования Нацотбора посредством СМС:

1. LELÉKA — 5 220 голосов — 27,17%

2. Jerry Heil — 2 687 голосов — 13,99%

3. LAUD — 2 674 голоса — 13,92%

4. KHAYAT — 1 863 голоса — 9,7%

5. Mr. Vel — 1 713 голосов — 8,92%

6. The Elliens — 1 640 голосов — 8,54%

7. Molodi — 1 115 голосов — 5,8%

8. Monokate — 939 голосов — 4,89%

9. "ЩукаРыба" — 715 голосов — 3,72%

10. Valeriya Force — 643 голоса — 3,35%

СМС-голосование привлекло 19 209 участников

Результаты Нацотбора Евровидения

Члены жур также отдали LELÉKA максимальные 10 баллов, второе место заняла LAUD — 9 баллов, третье — Jerry Heil — 8 баллов. Меньше всего баллов получили The Elliens — 1 балл, Molodi — 2 балла и "ЩукаРыба" — 3 балла.

