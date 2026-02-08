Результати голосування глядачів у фіналі Нацвідбору-2026: скільки віддали за кожного артиста

7 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2026, за результатами якого перемогу здобула співачка LELÉKA. Артистка отримала максимальні оцінки як від журі, так і від глядачів, що дозволило їй стати офіційним представником України на міжнародному пісенному конкурсі.

LELÉKA виграла Нацвідбір-2026

Традиційно переможця Нацвідбору на Євробачення визначали за сумою балів журі (50%) та голосування глядачів (50%). Глядацьке голосування відбувалося через мобільний застосунок Дія та СМС. У Дії взяли участь 208 391 українець.

Результати голосування Нацвідбору в Дії:

1. LELÉKA — 54 830 голосів — 26,311%

2. LAUD — 35 189 голосів — 16,886%

3. Jerry Heil — 33 034 голоси — 15,852%

4. KHAYAT — 17 144 голоси — 8,227%

5. Mr. Vel — 15 809 голосів — 7,586%

6. The Elliens — 14 363 голоси — 6,892%

7. Molodi — 12 400 голосів — 5,95%

8. Monokate — 11 963 голоси — 5,741%

9. Valeriya Force — 7 928 голосів — 3,804%

10. "ЩукаРиба" — 5 731 голос — 2,75%

Результати голосування Нацвідбору за допомогою СМС:

1. LELÉKA — 5 220 голосів — 27,17%

2. Jerry Heil — 2 687 голосів — 13,99%

3. LAUD — 2 674 голоси — 13,92%

4. KHAYAT — 1 863 голоси — 9,7%

5. Mr. Vel — 1 713 голосів — 8,92%

6. The Elliens — 1 640 голосів — 8,54%

7. Molodi — 1 115 голосів — 5,8%

8. Monokate — 939 голосів — 4,89%

9. "ЩукаРиба" — 715 голосів — 3,72%

10. Valeriya Force — 643 голоси — 3,35%

СМС-голосування залучило 19 209 учасників

Результати Нацвідбору Євробачення

Члени жур також віддали LELÉKA максимальні 10 балів, друге місце посіла LAUD — 9 балів, третє — Jerry Heil — 8 балів. Найменше балів отримали The Elliens — 1 бал, Molodi — 2 бали та "ЩукаРиба" — 3 бали.

