Результати голосування глядачів у фіналі Нацвідбору-2026: скільки віддали за кожного артиста
НОВИНИ

Результати голосування глядачів у фіналі Нацвідбору-2026: скільки віддали за кожного артиста

LELÉKA отримала максимальні бали від журі та глядачів у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026, ставши офіційним представником України.

8 лютого 2026, 17:05
Автор:
avatar

Slava Kot

7 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2026, за результатами якого перемогу здобула співачка LELÉKA. Артистка отримала максимальні оцінки як від журі, так і від глядачів, що дозволило їй стати офіційним представником України на міжнародному пісенному конкурсі.

Результати голосування глядачів у фіналі Нацвідбору-2026: скільки віддали за кожного артиста

LELÉKA виграла Нацвідбір-2026

Традиційно переможця Нацвідбору на Євробачення визначали за сумою балів журі (50%) та голосування глядачів (50%). Глядацьке голосування відбувалося через мобільний застосунок Дія та СМС. У Дії взяли участь 208 391 українець. 

Результати голосування Нацвідбору в Дії:

  • 1. LELÉKA — 54 830 голосів — 26,311%
  • 2. LAUD — 35 189 голосів — 16,886%
  • 3. Jerry Heil — 33 034 голоси — 15,852%
  • 4. KHAYAT — 17 144 голоси — 8,227%
  • 5. Mr. Vel — 15 809 голосів — 7,586%
  • 6. The Elliens — 14 363 голоси — 6,892%
  • 7. Molodi — 12 400 голосів — 5,95%
  • 8. Monokate — 11 963 голоси — 5,741%
  • 9. Valeriya Force — 7 928 голосів — 3,804% 
  • 10. "ЩукаРиба" — 5 731 голос — 2,75%

Результати голосування Нацвідбору за допомогою СМС:

  • 1. LELÉKA — 5 220 голосів — 27,17%
  • 2. Jerry Heil — 2 687 голосів — 13,99%
  • 3. LAUD — 2 674 голоси — 13,92%
  • 4. KHAYAT — 1 863 голоси — 9,7%
  • 5. Mr. Vel — 1 713 голосів — 8,92%
  • 6. The Elliens — 1 640 голосів — 8,54%
  • 7. Molodi — 1 115 голосів — 5,8%
  • 8. Monokate — 939 голосів — 4,89%
  • 9. "ЩукаРиба" — 715 голосів — 3,72%
  • 10. Valeriya Force —  643 голоси — 3,35%

СМС-голосування залучило 19 209 учасників

Результати голосування глядачів у фіналі Нацвідбору-2026: скільки віддали за кожного артиста - фото 2

Результати Нацвідбору Євробачення

Члени жур також віддали LELÉKA максимальні 10 балів, друге місце посіла LAUD — 9 балів, третє — Jerry Heil — 8 балів. Найменше балів отримали The Elliens — 1 бал, Molodi — 2 бали та "ЩукаРиба" — 3 бали.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "Суспільне" пояснило скандал з Русланою на фіналі Нацвідбору-2026.

Також "Коментарі" писали про те, які шанси у LELÉKA здобути перемогу на Євробаченні-2026 для України.



Джерело: https://corp.suspilne.media/novyny/61275-yak-golosuvaly-glyadachi-ta-zhuri-u-finali-natsvidboru-2026/
