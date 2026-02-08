Результати голосування глядачів у фіналі Нацвідбору-2026: скільки віддали за кожного артиста

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
7 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2026, за результатами якого перемогу здобула співачка LELÉKA. Артистка отримала максимальні оцінки як від журі, так і від глядачів, що дозволило їй стати офіційним представником України на міжнародному пісенному конкурсі.
LELÉKA виграла Нацвідбір-2026
Традиційно переможця Нацвідбору на Євробачення визначали за сумою балів журі (50%) та голосування глядачів (50%). Глядацьке голосування відбувалося через мобільний застосунок Дія та СМС. У Дії взяли участь 208 391 українець.
Результати голосування Нацвідбору в Дії:
Результати голосування Нацвідбору за допомогою СМС:
СМС-голосування залучило 19 209 учасників
Результати Нацвідбору Євробачення
Члени жур також віддали LELÉKA максимальні 10 балів, друге місце посіла LAUD — 9 балів, третє — Jerry Heil — 8 балів. Найменше балів отримали The Elliens — 1 бал, Molodi — 2 бали та "ЩукаРиба" — 3 бали.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "Суспільне" пояснило скандал з Русланою на фіналі Нацвідбору-2026.
Також "Коментарі" писали про те, які шанси у LELÉKA здобути перемогу на Євробаченні-2026 для України.