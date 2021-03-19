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Сергей Бабкин отреагировал на слова жены о его изменах

Сергей Бабкин отметил, что максимально откровенен с фанатами

сегодня, 12:40
Автор:

Светлана Шкурупий

42-летний украинский артист Сергей Бабкин, у которого недавно обнаружили редкое заболевание глаз, прокомментировал слова супруги Снежаны о его многочисленных изменах.

Сергей Бабкин отреагировал на слова жены о его изменах

Сергей Бабкин (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал фотографию своей возлюбленной, где она позирует в кожаном пиджаке на голое тело, и подписал свой пост: "Откровение". В нем артист рассказал, что ситуация с изменами изменила их жизнь и разделила ее на "До" и "После". Сергей Бабкин отметил, что они с возлюбленной нашли силы, чтобы заглянуть глубоко внутрь проблемы и у них получилось ее развязать.

"Бабкин всегда максимально открыт с вами! Убежден, что делаю все правильно. Интервью не было заранее спланировано! Все произошло внезапно!", — отметил исполнитель.

Также артист анонсировал выход своей новой песни "Вона знає", которая будет посвящена этой истории.

 

Многие поклонники поблагодарили артиста за откровение и отметили, чтобы он берег свою супругу, потому что не каждая сможет простить измену. "Удивительная женщина Снежана", "Ценить нужно такую жену", "Спасибо вам за откровенность", "Вы большущие молодцы!", "Вы прекрасная пара", — отметили фолловеры.

Напомним, что на днях Снежана Бабкина рассказала о том, что супруг изменял ей с более 100 женщинами. И узнала она об этом с помощью сна, в котором ее возлюбленный стоял обнаженный, а вокруг него было огромное количество кукол Барби, не дающих ему похода. После такого сна, Снежана решила откровенно поговорить с мужем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Сергей Бабкин рассказал о том, что спасти и сохранить брак со Снежаной ему помог загадочный "хозяин", который жил вместе с ними в квартире.


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