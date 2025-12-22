Скандально известный артист призвал украинцев и россиян простить друг друга

В Германии скандальный артист Олег Винник, последние пару лет доказывавший, какой он патриот, на концерте призвал украинцев простить россиянам все преступления, а они простят украинцев. Правда, за что именно россияне должны простить украинцев певец не объяснил. Возможно, за то, что мало украинцы умирают или осмеливаются обороняться, потому что "кайфово любить друг друга". Ну и спел привычно уже на русском. И на немецком. Потому что рынок, потому что спрос. Об этом рассказал политолог Алексей Голобуцкий.

Олег Винник. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что в ожидании короткого перемирия на условиях Владимира Путина кто-то уже на низком старте, а кто-то не ожидает отмаха и уже оперативно переориентировался.

"Заметьте: немецкий Винник, и не только Винник, и не только немецкий, освоил очень оперативно и без нареканий на возраст и привычки. Это только украинская им "непригодна к монетизации", поэтому неинтересна", – отметил политолог.

Читайте на портале "Комментарии" — 52-летний певец Олег Винник, который сейчас проживает в Германии, поделился своим мнением по языковому вопросу в Украине. По его словам, в нашей стране не нужно запрещать русский язык. Винник объяснил, что врагом украинцев есть не язык, а Владимир Путин, инициировавший кровавую войну против Украины. Он подчеркнул, что вопрос языка не должен быть использован для отвлечения от главного врага – российской агрессии.

Артист подчеркнул, что, безусловно, все граждане Украины должны владеть украинским языком и активно использовать его для создания контента. Однако, запрещать общаться на русском в повседневной жизни, по его мнению, неуместно.

Также издание "Комментарии" сообщало – Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения переехал в Германию и почти не появлялся в украинском медиапространстве, наконец дал интервью, в котором попытался объяснить свою скандальную фразу о "глоте свежего воздуха".