Скандально відомий артист закликав українців та росіян пробачити один одному
НОВИНИ

Скандально відомий артист закликав українців та росіян пробачити один одному

Олег Винник вважає, що потрібно припинити ворогувати, бо так "кайфово любити один одного"

22 грудня 2025, 13:08
Кравцев Сергей

В Німеччині скандальний артист Олег Винник, який останні пару років доводив, який він патріот, на концерті закликав українців пробачити росіянам всі злочини, а вони пробачать українців. Правда за що саме росіяни мають пробачити українців співак не пояснив. Можливо за те, що мало українці вмирають чи насмілюються оборонятись, бо "кайфово любити один одного". Ну і заспівав звично вже російською. І німецькою. Бо ринок, бо попит. Про це розповів політолог Олексій Голобуцький. 

Скандально відомий артист закликав українців та росіян пробачити один одному

Олег Винник. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, що в очікуванні короткого перемир'я на умовах Володимира Путіна хтось вже на низькому старті, а хтось не чекає відмаху і вже оперативно переорієнтувався. 

"Зауважте: німецьку Винник, і не тільки Винник, і не тільки німецьку, освоїв дуже оперативно і без нарікань на вік і звички. То тільки українська їм "непридатна до монетизації", тому нецікава", – зазначив політолог.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 52-річний співак Олег Винник, який зараз проживає в Німеччині, поділився своєю думкою щодо мовного питання в Україні. За його словами, в нашій країні не потрібно забороняти російську мову. Винник пояснив, що ворогом українців є не мова, а Володимир Путін, який ініціював криваву війну проти України. Він наголосив, що питання мови не повинно бути використане для відволікання від головного ворога — російської агресії.

Артист підкреслив, що, безумовно, всі громадяни України мають володіти українською мовою та активно використовувати її для створення контенту. Однак, забороняти спілкуватися російською в повсякденному житті, на його думку, недоречно.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення переїхав до Німеччини й майже не з’являвся в українському медіапросторі, нарешті дав інтерв’ю, у якому спробував пояснити свою скандальну фразу про "ковток свіжого повітря".



