Скандально відомий артист закликав українців та росіян пробачити один одному

В Німеччині скандальний артист Олег Винник, який останні пару років доводив, який він патріот, на концерті закликав українців пробачити росіянам всі злочини, а вони пробачать українців. Правда за що саме росіяни мають пробачити українців співак не пояснив. Можливо за те, що мало українці вмирають чи насмілюються оборонятись, бо "кайфово любити один одного". Ну і заспівав звично вже російською. І німецькою. Бо ринок, бо попит. Про це розповів політолог Олексій Голобуцький.

Олег Винник. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, що в очікуванні короткого перемир'я на умовах Володимира Путіна хтось вже на низькому старті, а хтось не чекає відмаху і вже оперативно переорієнтувався.

"Зауважте: німецьку Винник, і не тільки Винник, і не тільки німецьку, освоїв дуже оперативно і без нарікань на вік і звички. То тільки українська їм "непридатна до монетизації", тому нецікава", – зазначив політолог.

