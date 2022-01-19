Слава Каминская очаровала подписчиков сексуальным пляжным фото

Обольстительная украинская певица Слава Каминская, которая раньше была солисткой группы НеАнгелы, соблазнила своих поклонников горячим фото. Подписчики красавицы уже оценили кадр. Да, Слава Каминская поделилась в Instagram сексуальным пляжным снимком. 37-летняя звезда отдыхает на острове Занзибар, где устроила фотосессию в бирюзовом бикини и белой рубашке.

Слава Каминская (фото из открытых источников)

Артистка сфотографировалась, сидя на белом пляже на фоне моря. Поза Славы подчеркнула не только стройные ножки, но и пышную грудь. В подписи к пикантному кадру исполнительница призналась, что решила "перезагрузиться" перед новыми творческими свершениями.

"Счастлива перезагрузиться перед важными запусками. Этот год будет огонь. Первый сольный альбом. Невероятно, но факт. Кто бы мог подумать об этом еще два года назад", – написала Каминская.

Напомним, Слава Каминская призналась, что пробовала почти все запрещенные вещества. Заявление прозвучало в интервью, которое певица дала YouTube-каналу "Власть vs Влащенко". Так, исполнительница, отвечая на вопрос ведущей, принимала она наркотики, дала положительный ответ, отметив, что она давно в шоу-бизнесе.

"Я в шоу-бизнесе давно. Я все пробовала. Абсолютно все. Мне всегда было интересно раскрывать новую реальность, познавать какие-то новые ощущения. Поэтому я пробовала все, только не кололась", — призналась Слава. По ее словам, кокаин для артиста — не более чем допинг, который помогает сосредоточиться, ускоряет мышление, но такой эффект длится недолго и потом любая карета превращается в тыкву.

украинская артистка наконец раскрыла подробности своей личной жизни . Так, на своей странице в социальных сетях она опубликовала милый снимок с котом. Фото демонстрирует, что у певицы отличное чувство юмора.

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