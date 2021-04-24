Слава Каминская откровенно рассказала о наркотиках и алкоголе

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Ольга Чародий
Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская призналась,
что пробовала почти все запрещенные вещества. Заявление прозвучало в интервью,
которое певица дала YouTube-каналу "Власть vs Влащенко". Так, исполнительница,
отвечая на вопрос ведущей, принимала она наркотики, дала положительный ответ,
отметив, что она давно в шоу-бизнесе.
Слава Каминская (фото из открытых источников)
По ее словам, кокаин для артиста — не более чем допинг,
который помогает сосредоточиться, ускоряет мышление, но такой эффект длится
недолго и потом любая карета превращается в тыкву.
Однако она заверила, что на сцену под кайфом никогда не
выходила. Конечно, были случаи, когда она выступала "под хмельком", но под
действием наркотиков ни разу.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Слава Каминская рассказала об отношениях с бывшим. Певица поделилась, что на данный момент их отношения складываются очень хорошо, комфортно для них обоих. Она призналась, что у нее очень вспыльчивый характер и она могла часто обидеться без видимых на то причин. Но сейчас все складывается гораздо иначе – Слава уверена, что с опытом к женщине приходит мудрость и правильное понимание того, что происходит.
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