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Главная Новости Звезды шоубизнес Слава Каминская откровенно рассказала о наркотиках и алкоголе
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Слава Каминская откровенно рассказала о наркотиках и алкоголе

По словам Славе Каминской, кокаин для артиста — не более чем допинг, который помогает сосредоточиться, ускоряет мышление, но такой эффект длится недолго и потом любая карета превращается в тыкву

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий

Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская призналась, что пробовала почти все запрещенные вещества. Заявление прозвучало в интервью, которое певица дала YouTube-каналу "Власть vs Влащенко". Так, исполнительница, отвечая на вопрос ведущей, принимала она наркотики, дала положительный ответ, отметив, что она давно в шоу-бизнесе.

Слава Каминская откровенно рассказала о наркотиках и алкоголе

Слава Каминская (фото из открытых источников)

"Я в шоу-бизнесе давно. Я все пробовала. Абсолютно все. Мне всегда было интересно раскрывать новую реальность, познавать какие-то новые ощущения. Поэтому я пробовала все, только не кололась", — призналась Слава.

По ее словам, кокаин для артиста — не более чем допинг, который помогает сосредоточиться, ускоряет мышление, но такой эффект длится недолго и потом любая карета превращается в тыкву.

"Все эти серотониновые ямы — это ужасно. Ограниченное количество минут удовольствия ради того чтобы потом мучиться. У меня очень трудно проходили эти моменты после гуляний. Собрать себя в кучу было трудно", — отметила артистка.

Однако она заверила, что на сцену под кайфом никогда не выходила. Конечно, были случаи, когда она выступала "под хмельком", но под действием наркотиков ни разу.

Напомним, украинская артистка наконец раскрыла подробности своей личной жизни. Так, на своей странице в социальных сетях она опубликовала милый снимок с котом, который демонстрирует, что у певицы отличное чувство юмора. Как видим, вместо ухажера девушка посадила рядом с собой домашнего любимца, который с радостью согласился скрасить одинокий вечер своей хозяйки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Слава Каминская рассказала об отношениях с бывшим. Певица поделилась, что на данный момент их отношения складываются очень хорошо, комфортно для них обоих. Она призналась, что у нее очень вспыльчивый характер и она могла часто обидеться без видимых на то причин. Но сейчас все складывается гораздо иначе – Слава уверена, что с опытом к женщине приходит мудрость и правильное понимание того, что происходит. 




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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCI4DGX6CTc1JJqczAX37OSA
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