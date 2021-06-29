Тина Кароль снялась в полупрозрачном платье, принимая смелые позы: горячие кадры

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Ольга Чародий
Украинская поп-дива Тина Кароль поделилась с поклонниками
свежими соблазнительными снимками в прозрачном наряде. Читатели оценили
пикантную фотосессию артистки.
Тина Кароль (фото из открытых источников)
Тина Кароль снялась в промо для своего выступления на столичном фестивале Atlas Weekend. Футболку певица надела поверх черного боди. Образ звезды дополнила прическа с эффектом мокрых волос. Так, в сексуальном ролике артистка появилась в облегающем платье с пикантными разрезами до бедер и вырезами в зоне декольте. Под прозрачное платье она надела черный боди на тонких бретелях.
В новой смелой фотосессии Кароль продемонстрировала не только свои идеальные формы, но и сексуальные изгибы, принимая соблазнительные позы.
Напомним, обольстительная украинская исполнительница и настоящая поп-дива Тина Кароль покорила своих подписчиков ярким летним образом. Красавица примерила стильный наряд из собственной коллекции. Так, на свежих снимках, которая певица опубликовала на своей странице в Instagram позировала в розовой укороченной футболке и такого же цвета короткой юбке. Наряд выгодно подчеркнул тонкую талию и стройные ножки артистки.Звезда сделала несколько эффектных атмосферных фотографий на футбольном поле, принимая красивые позы у ворот, и демонстрируя образ со всех сторон. Девушка не только показала прекрасную спортивную форму, но и новый костюм ее линейки.
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