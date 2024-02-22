logo

BTC/USD

51651.04

ETH/USD

2991.97

LTC/USD

69.32

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Том Круз бросил свою девушку, которая оказалась россиянкой
commentss НОВОСТИ Все новости

Том Круз бросил свою девушку, которая оказалась россиянкой

Актер Том Круз прекратил отношения с россиянкой Эльсиной Хайровой, котора является дочерью российского политика и экс-супругой олигарха из РФ.

сегодня, 14:20
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Звезда Голливуда Том Круз в конце прошлого года стал встречаться с новой девушкой. Впоследствии оказалось, что ею стала на 25 лет младше американского актера россиянка Эльсина Хайрова. Однако по заявлениям друзей Тома Круза отношения не были продолжительными и актер решил их разорвать.

Том Круз бросил свою девушку, которая оказалась россиянкой

Том Круз и Эльсина Хайрова. Фото из открытых источников

Британское издание The Sun получило комментарии друзей Тома Круза, рассказавших, что голливудская звезда решила прекратить отношения с дочерью известного российского депутата. По их словам, Том Круз решил по-хорошему разойтись с девушкой, объясняя это тем, что у них есть квартиры в одном доме в Лондоне, и это вызвало бы неудобства во время случайных встреч.

"Было бы неудобно закончить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись друг с другом в лифте. Между ними нет никаких оскорблений, и для Тома их отношения просто закончились", – говорит один из друзей Тома Круза.

Напомним, что 61-летний Том Круз и 36-летняя дочь российского политика Рината Хайрова имела несколько публичных свиданий в декабре. В частности, СМИ обнаружили, что Круз снял для них целый этаж ресторана "Новиков", а затем отвез Эльсину Хайрову в местный парк под названием "Зимняя страна чудес". Еще в феврале пару видели на гала-концерте в Лондоне, который также посетил принц Уильям.

Отметим, что бывшая модель Эльсина Хайрова ранее была замужем за российским олигархом Дмитрием Цветковым, с которым прожила в браке 11 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что голливудская актриса разошлась с парнем, которому родила сына.

Также "Комментарии" писали, что Том Круз показал, как исполняет смертельные трюки для нового фильма.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/26096201/tom-cruise-elsina-khayrova-split/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости