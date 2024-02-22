Том Круз бросил свою девушку, которая оказалась россиянкой

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Звезда Голливуда Том Круз в конце прошлого года стал встречаться с новой девушкой. Впоследствии оказалось, что ею стала на 25 лет младше американского актера россиянка Эльсина Хайрова. Однако по заявлениям друзей Тома Круза отношения не были продолжительными и актер решил их разорвать.
Том Круз и Эльсина Хайрова. Фото из открытых источников
Британское издание The Sun получило комментарии друзей Тома Круза, рассказавших, что голливудская звезда решила прекратить отношения с дочерью известного российского депутата. По их словам, Том Круз решил по-хорошему разойтись с девушкой, объясняя это тем, что у них есть квартиры в одном доме в Лондоне, и это вызвало бы неудобства во время случайных встреч.
Напомним, что 61-летний Том Круз и 36-летняя дочь российского политика Рината Хайрова имела несколько публичных свиданий в декабре. В частности, СМИ обнаружили, что Круз снял для них целый этаж ресторана "Новиков", а затем отвез Эльсину Хайрову в местный парк под названием "Зимняя страна чудес". Еще в феврале пару видели на гала-концерте в Лондоне, который также посетил принц Уильям.
Отметим, что бывшая модель Эльсина Хайрова ранее была замужем за российским олигархом Дмитрием Цветковым, с которым прожила в браке 11 лет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что голливудская актриса разошлась с парнем, которому родила сына.
Также "Комментарии" писали, что Том Круз показал, как исполняет смертельные трюки для нового фильма.
Обсуждения
Новости