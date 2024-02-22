Том Круз бросил свою девушку, которая оказалась россиянкой

Звезда Голливуда Том Круз в конце прошлого года стал встречаться с новой девушкой. Впоследствии оказалось, что ею стала на 25 лет младше американского актера россиянка Эльсина Хайрова. Однако по заявлениям друзей Тома Круза отношения не были продолжительными и актер решил их разорвать.



Том Круз и Эльсина Хайрова. Фото из открытых источников

Британское издание The Sun получило комментарии друзей Тома Круза, рассказавших, что голливудская звезда решила прекратить отношения с дочерью известного российского депутата. По их словам, Том Круз решил по-хорошему разойтись с девушкой, объясняя это тем, что у них есть квартиры в одном доме в Лондоне, и это вызвало бы неудобства во время случайных встреч.

"Было бы неудобно закончить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись друг с другом в лифте. Между ними нет никаких оскорблений, и для Тома их отношения просто закончились", – говорит один из друзей Тома Круза.

Напомним, что 61-летний Том Круз и 36-летняя дочь российского политика Рината Хайрова имела несколько публичных свиданий в декабре. В частности, СМИ обнаружили, что Круз снял для них целый этаж ресторана "Новиков", а затем отвез Эльсину Хайрову в местный парк под названием "Зимняя страна чудес". Еще в феврале пару видели на гала-концерте в Лондоне, который также посетил принц Уильям.

Отметим, что бывшая модель Эльсина Хайрова ранее была замужем за российским олигархом Дмитрием Цветковым, с которым прожила в браке 11 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что голливудская актриса разошлась с парнем, которому родила сына.

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