logo

BTC/USD

16883.42

ETH/USD

1214.17

LTC/USD

65.55

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Том Круз показал, как выполняет смертельные трюки для нового фильма (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Том Круз показал, как выполняет смертельные трюки для нового фильма (ВИДЕО)

Голливудский актер признался, что подобное ему пришлось проделывать впервые и это был необычный опыт.

сегодня, 02:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова

Том Круз традиционно исполнит роль специального агента Итана Ханга в уже седьмой части популярной кинофраншизы "Миссия невыполнима", которая выйдет на широкие экраны в 2023 году.

Том Круз показал, как выполняет смертельные трюки для нового фильма (ВИДЕО)

Том Круз/ Фото из открытых источников

Все фильмы серии отличаются эффектными трюковыми постановками, большинство из которых Круз выполняет самостоятельно. Однако сообщается, что седьмая часть, в этом плане, удивит многих фанатов серии, так как будет наполнена всевозможными смертельно опасными кульбитами и постановками.

Так, на планирование лишь одного трюка из предстоящей картины ушел год. Актеру пришлось обучиться мотокроссу, пройти базовую подготовку, совершить более 1000 прыжков на мотоцикле и более 500 прыжков с парашютом. Такая колоссальная подготовка понадобилась для того, чтобы идеально выполнить один из самых опасных трюков в истории современного кинематографа.

Результатами своих тренировок Том Круз поделился в социальной сети Instagram. Актер отметил, что смелости ему придают фанаты, ради которых он и идет на столь рискованные эксперименты.

В ролике, который был опубликован в соцсети, Том Круз прыгает на мотоцикле со скалы и совершает эффектный бейс-прыжок. Для постановки трюка были привлечены десятки профессионалов из разных областей.

Важно понимать, что для успешного осуществления данного трюка необходимо набрать определенную скорость, однако спидометр, в этом случае, не использовался и актеру приходилось полагаться лишь на собственные ощущения и профессионализм. 

Напомним, что премьера фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1" должна состояться в кинотеатрах 14 июля 2023 года.

Ранее "Комментарии" писали о том, что роль Геральта в сериале "Ведьмак" от Netflix сыграет другой актер. Об этом сообщили в социальной сети Instagram представители стримингового сервиса Netflix. Данная новость вызвала огромный резонанс в фанатском сообществе.

Читайте также: Вышел первый трейлер слэшера "Крик 6" со звездой "Уэнсдей" в главной роли (ВИДЕО). Поклонники культовой серии слэшеров "Крик" могут ликовать — в 2023 году на экраны выйдет долгожданное продолжение известной франшизы.

  






Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!