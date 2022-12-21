Том Круз показал, как выполняет смертельные трюки для нового фильма (ВИДЕО)

Том Круз традиционно исполнит роль специального агента Итана Ханга в уже седьмой части популярной кинофраншизы "Миссия невыполнима", которая выйдет на широкие экраны в 2023 году.

Том Круз/ Фото из открытых источников

Все фильмы серии отличаются эффектными трюковыми постановками, большинство из которых Круз выполняет самостоятельно. Однако сообщается, что седьмая часть, в этом плане, удивит многих фанатов серии, так как будет наполнена всевозможными смертельно опасными кульбитами и постановками.

Так, на планирование лишь одного трюка из предстоящей картины ушел год. Актеру пришлось обучиться мотокроссу, пройти базовую подготовку, совершить более 1000 прыжков на мотоцикле и более 500 прыжков с парашютом. Такая колоссальная подготовка понадобилась для того, чтобы идеально выполнить один из самых опасных трюков в истории современного кинематографа.

Результатами своих тренировок Том Круз поделился в социальной сети Instagram. Актер отметил, что смелости ему придают фанаты, ради которых он и идет на столь рискованные эксперименты.

В ролике, который был опубликован в соцсети, Том Круз прыгает на мотоцикле со скалы и совершает эффектный бейс-прыжок. Для постановки трюка были привлечены десятки профессионалов из разных областей.

Важно понимать, что для успешного осуществления данного трюка необходимо набрать определенную скорость, однако спидометр, в этом случае, не использовался и актеру приходилось полагаться лишь на собственные ощущения и профессионализм.

Напомним, что премьера фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1" должна состояться в кинотеатрах 14 июля 2023 года.

Ранее "Комментарии" писали о том, что роль Геральта в сериале "Ведьмак" от Netflix сыграет другой актер. Об этом сообщили в социальной сети Instagram представители стримингового сервиса Netflix. Данная новость вызвала огромный резонанс в фанатском сообществе.

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