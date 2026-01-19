logo

Украинские звезды отреагировали на слитное интимное видео певицы Елены Тополи
НОВОСТИ

Украинские звезды отреагировали на слитное интимное видео певицы Елены Тополи

Украинские звезды массово выразили поддержку певице Елене Тополе после слитного интимного видео.

19 января 2026, 13:50
Автор:
Slava Kot

Украинский шоу-бизнес объединился вокруг певицы Елены Тополи после того, как в сети появилось ее личное видео. В ночь на 19 января блоггеры и журналисты получили электронные письма с уведомлением о наличии интимной записи артистки. Сама Тополя подтвердила факт преступления и публично заявила о шантаже и давлении. Певице слова поддержки высказали Тина Кароль, Оля Цыбульская, Анна Завальская и другие.

Украинские звезды отреагировали на слитное интимное видео певицы Елены Тополи

Елена Тополя. Фото из открытых источников

По словам Елены Тополи, еще 10 января от нее требовали 75 тысяч долларов, угрожая обнародованием видео интимного характера с 23-летним мужчиной. Певица отказалась платить и сразу обратилась в правоохранительные органы.

"Мои интимные видео уже распространяются в сети. Я не собираюсь прятаться или стесняться — стыд должны испытывать исключительно те, кто это сделал и кто продолжает распространять", — рассказала Тополя.

Артистка также призвала медийщиков и пользователей соцсетей не распространять видео и не делать скриншоты, назвав это продолжением насилия.

На фоне скандала слова поддержки Елене Тополи публично выразили десятки звездных украинцев.

"Желаю, чтобы их догнала ответственность – громкая, публичная и навсегда! А тебя крепко обнимаю", – пишет певица Lida Lee.

"Поддержка и рядом", – реагирует Тина Кароль.

"Моя вам поддержка!" – указывает Рамина Эсхакзай.

"Обнимаю" — поддерживает Тополю певица Оля Цыбульская.

"Ты непревзойденная!!!! И очень сильная!!! Желаю стойкости в защите собственных границ!!!" – написала певица Анна Завальская.

"Елена, очень достойный ответ! Самое циничное и жалкое, что может сделать человек по отношению к другому человеку. Стыд за таких распространителей! Позор!" – прокомментировал блогер Игорь Донских.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что задержан мужчина, который шантажировал украинскую певицу Елену Тополю интимным видео.

Также "Комментарии" писали, что Тарас и Елена Тополя развелись в конце прошлого года.



