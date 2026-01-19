Украинские звезды отреагировали на слитное интимное видео певицы Елены Тополи

Рубрики
Украинский шоу-бизнес объединился вокруг певицы Елены Тополи после того, как в сети появилось ее личное видео. В ночь на 19 января блоггеры и журналисты получили электронные письма с уведомлением о наличии интимной записи артистки. Сама Тополя подтвердила факт преступления и публично заявила о шантаже и давлении. Певице слова поддержки высказали Тина Кароль, Оля Цыбульская, Анна Завальская и другие.
Елена Тополя. Фото из открытых источников
По словам Елены Тополи, еще 10 января от нее требовали 75 тысяч долларов, угрожая обнародованием видео интимного характера с 23-летним мужчиной. Певица отказалась платить и сразу обратилась в правоохранительные органы.
Артистка также призвала медийщиков и пользователей соцсетей не распространять видео и не делать скриншоты, назвав это продолжением насилия.
На фоне скандала слова поддержки Елене Тополи публично выразили десятки звездных украинцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что задержан мужчина, который шантажировал украинскую певицу Елену Тополю интимным видео.
Также "Комментарии" писали, что Тарас и Елена Тополя развелись в конце прошлого года.