Украинские звезды отреагировали на слитное интимное видео певицы Елены Тополи

Украинский шоу-бизнес объединился вокруг певицы Елены Тополи после того, как в сети появилось ее личное видео. В ночь на 19 января блоггеры и журналисты получили электронные письма с уведомлением о наличии интимной записи артистки. Сама Тополя подтвердила факт преступления и публично заявила о шантаже и давлении. Певице слова поддержки высказали Тина Кароль, Оля Цыбульская, Анна Завальская и другие.

Елена Тополя. Фото из открытых источников

По словам Елены Тополи, еще 10 января от нее требовали 75 тысяч долларов, угрожая обнародованием видео интимного характера с 23-летним мужчиной. Певица отказалась платить и сразу обратилась в правоохранительные органы.

"Мои интимные видео уже распространяются в сети. Я не собираюсь прятаться или стесняться — стыд должны испытывать исключительно те, кто это сделал и кто продолжает распространять", — рассказала Тополя.

Артистка также призвала медийщиков и пользователей соцсетей не распространять видео и не делать скриншоты, назвав это продолжением насилия.

На фоне скандала слова поддержки Елене Тополи публично выразили десятки звездных украинцев.

"Желаю, чтобы их догнала ответственность – громкая, публичная и навсегда! А тебя крепко обнимаю", – пишет певица Lida Lee.

"Поддержка и рядом", – реагирует Тина Кароль.

"Моя вам поддержка!" – указывает Рамина Эсхакзай.

"Обнимаю" — поддерживает Тополю певица Оля Цыбульская.

"Ты непревзойденная!!!! И очень сильная!!! Желаю стойкости в защите собственных границ!!!" – написала певица Анна Завальская.

"Елена, очень достойный ответ! Самое циничное и жалкое, что может сделать человек по отношению к другому человеку. Стыд за таких распространителей! Позор!" – прокомментировал блогер Игорь Донских.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что задержан мужчина, который шантажировал украинскую певицу Елену Тополю интимным видео.

Также "Комментарии" писали, что Тарас и Елена Тополя развелись в конце прошлого года.