Умерла звезда фильмов о Гарри Поттере

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Ольга Чародий
Актриса покинула мир после онкологической тяжелой болезни. Об
этом сообщил супруг Маккрори в
Твиттер-аккаунте.
Гарри Поттер (фото из открытых источников)
"Я с разбитым сердцем сообщаю, что после героической битвы с
раком красивая и сильная женщина Хелен Маккрори мирно скончалась дома,
окруженная любовью друзей и семьи. Она умерла так же, как и жила.
Бесстрашно…Она так ярко пылала. Отправляйся на небеса, малышка, и спасибо
тебе", — говорится в сообщении.
52-летня Хелен Маккрори играла матери Драко Малфоя Нарциссы в
саге о Гарри Поттере. В последнее время она вела борьбу с онкологическим
заболеванием. Близкие и медики делали все возможное ради спасения жизни
актрисы, однако после полученной терапии она скончалась в собственном доме.
У Хелен, которая была замужем за актером Дэмиэном Льюисом,
осталось двое детей — 13-летний сын Гулливер и 14-летняя дочь Манон.
Помимо актерской карьеры, Маккрори занималась
благотворительностью. И сотрудничала с движением, поддерживающего интерес детей
к театру и разыскивающего юные таланты.
Напомним, стало известно о смерти австралийской актрисы и поп-певицы Триши Нобл. Сердце знаменитости перестало биться на 76-ом году жизни. По информации источника, причиной смерти звезды стало редкое онкологическое заболевание – мезотелиома. Триша боролась с этим недугом на протяжении 18 месяцев. Однако медицина оказалась бессильной перед лицом этой страшной болезни. Нобл умерла за несколько дней до своего 77-летия. Актриса родилась в 1944 году в семье известного комика и певицы. Родители назвали дочь Пэтси Энн Ноубл. В 1965 году Нобл начала свою телевизионную карьеру, а к 1967 году она стала использовать сценический псевдоним Триша Нобл.Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что умерла одесская актриса Ирина Токарчук, игравшая роль тети Симы в скетчах "Джентльмен-шоу", а также о смерти известной актрисы, бывшей жены Алена Делона. Причиной смерти знаменитости стал рак.
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