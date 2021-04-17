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Умерла звезда фильмов о Гарри Поттере

У Хелен, которая была замужем за актером Дэмиэном Льюисом, осталось двое детей — 13-летний сын Гулливер и 14-летняя дочь Манон

сегодня, 04:25
Автор:

Ольга Чародий

Актриса покинула мир после онкологической тяжелой болезни. Об этом сообщил супруг Маккрори в  Твиттер-аккаунте.   

Умерла звезда фильмов о Гарри Поттере

Гарри Поттер (фото из открытых источников)

"Я с разбитым сердцем сообщаю, что после героической битвы с раком красивая и сильная женщина Хелен Маккрори мирно скончалась дома, окруженная любовью друзей и семьи. Она умерла так же, как и жила. Бесстрашно…Она так ярко пылала. Отправляйся на небеса, малышка, и спасибо тебе", — говорится в сообщении.

52-летня Хелен Маккрори играла матери Драко Малфоя Нарциссы в саге о Гарри Поттере. В последнее время она вела борьбу с онкологическим заболеванием. Близкие и медики делали все возможное ради спасения жизни актрисы, однако после полученной терапии она скончалась в собственном доме.

У Хелен, которая была замужем за актером Дэмиэном Льюисом, осталось двое детей — 13-летний сын Гулливер и 14-летняя дочь Манон.

Помимо актерской карьеры, Маккрори занималась благотворительностью. И сотрудничала с движением, поддерживающего интерес детей к театру и разыскивающего юные таланты.

 Напомним, стало известно о смерти австралийской актрисы и поп-певицы Триши Нобл. Сердце знаменитости перестало биться на 76-ом году жизни. По информации источника, причиной смерти звезды стало редкое онкологическое заболевание – мезотелиома. Триша боролась с этим недугом на протяжении 18 месяцев. Однако медицина оказалась бессильной перед  лицом этой страшной болезни. Нобл умерла за несколько дней до своего 77-летия. Актриса родилась в 1944 году в семье известного комика и певицы. Родители назвали дочь Пэтси Энн Ноубл. В 1965 году Нобл начала свою телевизионную карьеру, а к 1967 году она стала использовать сценический псевдоним Триша Нобл.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что умерла одесская актриса Ирина Токарчук, игравшая роль тети Симы в скетчах "Джентльмен-шоу", а также о смерти известной актрисы, бывшей жены Алена Делона. Причиной смерти знаменитости стал рак. 



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