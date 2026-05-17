Ведущая появилась в "голом" платье на сцене Евровидения 2026 (ФОТО)

Гранд-финал Евровидения-2026 в Вене запомнился не только музыкальными выступлениями, но и эффектными появлениями звезд на сцене. Одной из самых обсуждаемых персон вечера стала австрийская телеведущая и певица Виктория Сваровски, представшая перед миллионами зрителей в смелом полупрозрачном образе.

Ведущие Евровидения: Виктория Сваровски и Михаэл Островски. Фото: YouTube

32-летняя наследница ювелирной империи Swarovski Виктория Сваровски открывала финал конкурса вместе с актером Михаэлем Островски. Для выхода на сцену ведущая выбрала узкое платье цвета морской волны, украшенное сотнями блестящих кристаллов. Благодаря полупрозрачной ткани и плотному прилеганию к фигуре наряд создавал эффект "второй кожи". Особое внимание зрителей привлекли глубокий декольте и прозрачный лиф, украшенный сияющими элементами.

Наследница империи Swarovski Виктория Сваровски. Фото: YouTube

Интересно, что, несмотря на прямую связь со всемирно известным брендом Swarovski, ведущая сознательно отказалась от семейных украшений. В интервью The Mirror Виктория Сваровски заявила, что не хотела делать "очевидный выбор" и выбрала наряды другого люксового бренда.

Swarovski – одна из самых известных ювелирных компаний мира, основанная в 1895 году Даниэлем Сваровски. Сама Виктория Сваровски давно строит свою карьеру в шоу-бизнесе. Она сотрудничала с Sony Music, участвовала в популярных телешоу и победила в немецком проекте Let's Dance.

В этом году Австрия принимала Евровидение третий раз в истории после победы певца Джей Джея в 2025 году. Финал конкурса проходил на арене Wiener Stadthalle. Победу одержала Болгария, которую представляла певица DARA с песней Bangaranga.

