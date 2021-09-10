Эллерт рассказал, в каких он отношениях с Мишиной (ВИДЕО)



















Украинский сценарист, комик, ставший победителем романтического шоу "Холостячка" Александр Эллерт рассказал, как развиваются отношения с актрисой Ксенией Мишиной после их расставания. В интервью "Люкс ФМ" мужчина заявил, что следит за своей экс-возлюбленной в социальных сетях и ставит лайки на ее снимки. Кроме того, он продолжает дарить Мишиной цветы, передает УНИАН.

Ксения Мишина и Александр Эллерт - фото из открытых источников

"Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях", – сказал Александр Эллерт.

На вопрос ведущего, коммуницирует ли победитель "Холостячки" хоть как-то с главной героиней шоу в настоящее время, он ответил:

"Да, лайкаю ее фотки, подписан на нее".

Напомним, что после того, как романтический проект "Холостячка" подошел к концу, стало известно, что актрисе Ксении Мишиной и ее избраннику Александру Эллерту удалось сохранить отношения. Сама знаменитость призналась, что с момента выключения камер, она ниразу не расставалась с любимым и жили совместно очень счастливо.

Однако в средине лета Ксения Мишина шокировала своих поклонников новостью о расставании с победителем шоу. Сам Эллерт комментировал разрыв отношений с актрисой, заявляя, что в голове у Мишиной "огурцы осознанности".

Все же, поклонники неоднократно видели пару вместе после заявлений о их расставании. Так, в конце августа фаны "засекли" пару в одном из столичных аэропортов. В свою очередь сама Мишина уверяла, что она летела отдыхать со своим сыном Платоном.

А еще позже ее с Эллертом заметили на свадьбе у коллеги Мишиной по съемочной площадке сериала "Крепостная". Актриса поймала букет невесты, после чего ее обнял ее сын, а следом подошел и экс-возлюбленный.





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