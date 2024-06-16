Вы удивитесь, когда узнаете настоящие имена этих голливудских звезд

Увидев имена этих актеров, мы скорее можем купить билет в кинотеатр или просмотреть фильм с их участием дома. Однако многие голливудские актеры – от Николаса Кейджа до Тома Круза – пользуются не той фамилией, которая на самом деле написана в их документах. Портал "Комментарии" подготовил подборку имен известных актеров, которые могут вас удивить.



Том Круз, Риз Уизерспун и Николас Кейдж

Звезды по разным причинам меняют свои имена: кто-то желает быть оригинальным, другие таким образом хотят избежать, чтобы их не путали с другими, а третьи сменяют фамилии из-за сложного произношения.

Том Круз





Том Круз



Звезда фильмов "Миссия невозможна" Том Круз в действительности имеет имя Томас Мейпотер IV. Имя Том Круз предложил его агент, а актер согласился, ведь не хотел популяризировать имя отца, который по его словам был "торговцем хаосом", унижал и издевался над своими детьми.

Риз Уизерспун





Риз Уизерспун



Американская актриса и обладательница премии "Оскар" Риз Уизерспун при рождении получила имя Лора Джин Риз Уизерспун. Впервые Риз Уизерспун использовала свое сценическое имя в 14 лет в своем первом фильме "Человек на Луне". Ее имя – это комбинацией фамилии отца актрисы (Джон Уизерспун) и девичьей фамилии ее мамы (Бетти Риз).

Николас Кейдж





Николас Кейдж



Лауреат премии "Оскар" за фильм "Покидая Лас-Вегас" Николас Кейдж в паспорте имеет имя Николас Ким Коппола. Актер является племянником режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и двоюродным братом сценаристки и актрисы Софии Копполы. Свое имя он изменил во избежание недоразумений, как племянник Копполы. Николас Кейдж избрал свой псевдоним вдохновившись супергероем комиксов Marvel Люком Кейджем и композитором Джоном Кейджем.

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