logo

BTC/USD

55957.98

ETH/USD

2971.37

LTC/USD

60.99

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес YouTube заблокировал каналы известных путинистов
commentss НОВОСТИ Все новости

YouTube заблокировал каналы известных путинистов

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала каналы ряда российских певцов и артистов

сегодня, 14:01
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

YouTube продолжает блокировать каналы российских артистов, которые открыто поддерживают войну в Украине. На этот раз под санкции попали известные певцы Ярослав Дронов (SHAMAN), Полина Гагарина и Григорий Лепс.

YouTube заблокировал каналы известных путинистов

Кого из известных россиян заблокировал YouTube

Это решение входит в рамки широкой кампании против распространения контента, который поддерживает насилие. Ранее YouTube уже блокировал других российских знаменитостей, таких как Никита Михалков и Артем Лебедев.

SHAMAN в своём Telegram-канале прокомментировал блокировку: "Мой ютуб-канал заблокировали, потому что я – россиянин". Он выразил недовольство, считая, что это связано с его национальной принадлежностью.

Эти меры со стороны YouTube поддерживают международные усилия по противодействию российской агрессии. Санкции также распространяются на других известных личностей, включая актёра Ивана Охлобыстина и Аймани Кадырову, мать главы Чечни.

Ранее “Комментарии” писали, что Таисия Повалий, известная путинистка,  снова оказалась в центре скандала из-за своих пророссийских высказываний. В последнем интервью на белорусском телеканале она заявила, что давно поддерживает Россию и считает действия РФ в Украине "спасением". Повалий утверждает, что в Украине ее преследовали, хотя она там и зарабатывала деньги и имела популярность.

Читайте также на портале “Комментарии” — Денис Повалий, сын известной певицы Таисии Повалий, который сейчас живет в Испании, опубликовал в Instagram серию провокационных заявлений. Музыкант высказался против мобилизации, сравнив службу в армии с изменой и вегетарианством, а также цинично прокомментировал гибель украинской героини Шуры Рязанцевой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://show.24tv.ua/ru/kogo-iz-izvestnyh-rossijan-zablokiroval-youtube-detali-show_n2590443
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости