YouTube заблокировал каналы известных путинистов

YouTube продолжает блокировать каналы российских артистов, которые открыто поддерживают войну в Украине. На этот раз под санкции попали известные певцы Ярослав Дронов (SHAMAN), Полина Гагарина и Григорий Лепс.

Кого из известных россиян заблокировал YouTube

Это решение входит в рамки широкой кампании против распространения контента, который поддерживает насилие. Ранее YouTube уже блокировал других российских знаменитостей, таких как Никита Михалков и Артем Лебедев.

SHAMAN в своём Telegram-канале прокомментировал блокировку: "Мой ютуб-канал заблокировали, потому что я – россиянин". Он выразил недовольство, считая, что это связано с его национальной принадлежностью.

Эти меры со стороны YouTube поддерживают международные усилия по противодействию российской агрессии. Санкции также распространяются на других известных личностей, включая актёра Ивана Охлобыстина и Аймани Кадырову, мать главы Чечни.

Ранее “Комментарии” писали, что Таисия Повалий, известная путинистка, снова оказалась в центре скандала из-за своих пророссийских высказываний. В последнем интервью на белорусском телеканале она заявила, что давно поддерживает Россию и считает действия РФ в Украине "спасением". Повалий утверждает, что в Украине ее преследовали, хотя она там и зарабатывала деньги и имела популярность.

Читайте также на портале “Комментарии” — Денис Повалий, сын известной певицы Таисии Повалий, который сейчас живет в Испании, опубликовал в Instagram серию провокационных заявлений. Музыкант высказался против мобилизации, сравнив службу в армии с изменой и вегетарианством, а также цинично прокомментировал гибель украинской героини Шуры Рязанцевой.