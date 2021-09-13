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Зеленский присвоил звание Заслуженной артистки Украины главной героине сериала «Папик»

Актриса театра и кино Дарья Петрожицкая получила звание "Заслуженный артист Украины"

сегодня, 07:07
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Заслуженной артистки Украины актрисе Дарье Петражицкий, исполнившей главную роль в сериале "Папик". О соответствующем решении говорится в указе Президента №465/2021. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко.

Зеленский присвоил звание Заслуженной артистки Украины главной героине сериала «Папик»

Дарья Петражицкая Фото: 1plus1.ua

Журналист отмечает, если говорить проще, то президент Украины дал звание Заслуженной артистки Украины актрисе, снявшаяся в сериале, который "Студия Квартал 95" продала российскому каналу "СТС". Причем уже два сезона подряд. На Банковой же твердят, что Зеленский не получает роялти от показа на российском телеканале "СТС". Канал "СТС", владельцы которого это государственная контора Алины Кабаевой и Банк ВТБ, принадлежащая правительству России, сериалы от студии президента Украины почему-то покупает несмотря на санкции, заявления Владимира Зеленского и истерики российской пропагандистки Ольги Скабеевой. А президент Украины актрисам, что там снимаются, дает звание Заслуженных.

"Ну, расскажите еще раз о Липецкой фабрике, купленной Петром Порошенко задолго до войны и остановленной им, не проданной – практически отданной на разграбление, во время войны. Хорошее сравнение получается?", – написал журналист.

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Источник: https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1347530849022496
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