Жена Венсана Касселя снялась в горячей фотосессии для L'Officiel Paris

24-летняя французская модель Тина Кунаки, жена Венсана Касселя, опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм несколько снимков со съемок для журнала L'officiel Paris.

Тина Кунаки (фото из открытых источников)

Девушка позировала модному парижском фотографу Миле Хиртц в роскошном наряде от модного дома Valentino. Тина давно является музой креативного директора бренда Пьерпаоло Пиччоли и регулярно сотрудничает с ним.

Во время фотосессии Кунаки появилась в черном комбинезоне, такого же цвета полупрозрачном платье, куртке с леопардовым принтом и эффектном красном платье, драпировки на котором напоминало розы.

Напомним, Тэмми Хемброу время от времени приковывает внимание своих фанатов красивыми фотографиями, радуя их роскошными фото в белье. На своей странице блондинка рассказывает, как заботится о своем теле, мотивирует заниматься спортом и просто делится яркими фотографиями из своей жизни. Девушка очень позитивная и любит рассказывать о любви к спорту и здоровому образу жизни. Недавно красавица поделилась серией кадров, на которых раздевается. Недавно красавица поделилась серией кадров, на которых раздевается. Трудно не заметить стройные формы девушки, которой очень подходит розовый цвет. Конечно, фанаты не могли не засыпать Хемброу комплиментами, ведь она всегда готова к лету и пикантным образам.

Также издание "Комментарии" сообщало, что популярная модель и бывшая порноактриса Лана Роудс восхитила поклонников новыми фото в очень откровенном платье. 24-летняя американская модель и бывшая звезда фильмов с рейтингом 18+ Лана Роудс сейчас активно работает над своей страницей в социальной сети Instagram.



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