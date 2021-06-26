Жена Венсана Касселя снялась в горячей фотосессии для L'Officiel Paris

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Ольга Чародий
24-летняя французская модель Тина Кунаки, жена Венсана
Касселя, опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм несколько
снимков со съемок для журнала L'officiel Paris.
Тина Кунаки (фото из открытых источников)
Девушка позировала модному парижском фотографу Миле Хиртц в
роскошном наряде от модного дома Valentino. Тина давно является музой
креативного директора бренда Пьерпаоло Пиччоли и регулярно сотрудничает с ним.
Во время фотосессии Кунаки появилась в черном комбинезоне,
такого же цвета полупрозрачном платье, куртке с леопардовым принтом и эффектном
красном платье, драпировки на котором напоминало розы.
Напомним, Тэмми Хемброу время от времени приковывает внимание
своих фанатов красивыми фотографиями, радуя их роскошными фото в белье. На
своей странице блондинка рассказывает, как заботится о своем теле, мотивирует заниматься спортом и
просто делится яркими фотографиями из своей жизни. Девушка очень позитивная и любит рассказывать о любви к спорту и здоровому образу жизни. Недавно красавица
поделилась серией кадров, на которых раздевается.
Также издание "Комментарии" сообщало, что популярная модель и бывшая порноактриса Лана Роудс восхитила поклонников новыми фото в очень откровенном платье. 24-летняя американская модель и бывшая звезда фильмов с рейтингом 18+ Лана Роудс сейчас активно работает над своей страницей в социальной сети Instagram.
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