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Звезды Spice Girls отпраздновали 50-летие одной из участниц: как они выглядят сейчас (ФОТО)

Участницы культовой британской поп-группы Spice Girls временно воссоединились и снова оказались вместе на одном танцполе.

сегодня, 10:25
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Автор:

Анна Нестерова

Единственная, кого не оказалось на вечеринке — это Мелани Браун — более известная под псевдонимом Мел Би. Бывшие участницы Spice Girls собрались в роскошном загородном особняке в Оксфордшире, который принадлежит Джери Халлиуэлл (после замужества — Джери Хорнер), чтобы ярко отпраздновать ее 50-летие.

Звезды Spice Girls отпраздновали 50-летие одной из участниц: как они выглядят сейчас (ФОТО)

Как сейчас выглядят участницы Spice Girls

И хотя свой день рождения Джери отмечала в августе, запланированное на начало сентября торжество пришлось перенести в связи со смертью королевы Елизаветы.

По информации некоторых СМИ, на грандиозную вечеринку Джери потратила более 400 фунтов стерлингов и пригласила около 160 гостей, среди которых были замечены звезды кино, музыки и спорта, а также родные и близкие артистки. Однако главными гостьями вечера стали экс-коллеги Джери по группе Spice Girls — Виктория Бэкхем, Мел Си и Эмма Бантон.

Звезды Spice Girls отпраздновали 50-летие одной из участниц: как они выглядят сейчас (ФОТО) - фото 2

Девушки выглядели просто шикарно и выбрали для торжества ослепительные наряды. Подруги по герлз-бэнду не спели вместе, но решили собраться на танцполе и зажечь под свои же хиты. 

Видео с вечеринки поделился супруг Виктории Бэкхем Дэвид Бэкхем в своем Instagram.


Стоит отметить, что торжество продолжалось до поздней ночи и закончилось оно грандиозным фейерверком.

Напомним, группа Spice Girls была образована в 1994 году. Коллектив достиг вершин популярности в середине-конце 90-х годов. В состав группы вошли Мелани Браун, Виктория Адамс (сейчас Бекхэм), Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл (сейчас Хорнер). В 2001 году каждая из певиц начала сольную карьеру и группа распалась.

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