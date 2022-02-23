Какому правилу обязаны следовать все женщины королевской семьи

Все знаю о том, что члены королевской семьи обязаны следовать определенным правилам этикета, и больше они накладывают ограничений на представительниц династии Виндзоров, чем на особ мужского пола. Некоторые правила довольно странные.

Этикет в королевской семье (фото из открытых источников)

Издание Marie Claire рассказало, что женщинам из королевской семьи нужно "правильно" спускаться по лестнице, чтобы выглядеть женственно и элегантно. И это касается не только спусков во дворцах, но и на трапе самолетов. Представительницы династии Виндзоров должны держать подбородок строго параллельно земле, а руки — по бокам и ни в коем случае не смотреть под ноги во время ходьбы. Если есть перила, что женщина может слегка на них опереться для равновесия.

Казалось бы, такая мелочь, но она может "ударить" по репутации, поэтому представительниц королевской семьи Великобритании учат этикету еще с юного возраста и относятся к этому с особой тщательностью.

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