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Какому правилу обязаны следовать все женщины королевской семьи

Названо самое странное правило, которому обязаны следовать все женщины королевской семьи: в чем оно состоит

сегодня, 15:00
Автор:

Светлана Шкурупий
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Все знаю о том, что члены королевской семьи обязаны следовать определенным правилам этикета, и больше они накладывают ограничений на представительниц династии Виндзоров, чем на особ мужского пола. Некоторые правила довольно странные.

Какому правилу обязаны следовать все женщины королевской семьи

Этикет в королевской семье (фото из открытых источников)

Издание Marie Claire рассказало, что женщинам из королевской семьи нужно "правильно" спускаться по лестнице, чтобы выглядеть женственно и элегантно. И это касается не только спусков во дворцах, но и на трапе самолетов. Представительницы династии Виндзоров должны держать подбородок строго параллельно земле, а руки — по бокам и ни в коем случае не смотреть под ноги во время ходьбы. Если есть перила, что женщина может слегка на них опереться для равновесия.

Казалось бы, такая мелочь, но она может "ударить" по репутации, поэтому представительниц королевской семьи Великобритании учат этикету еще с юного возраста и относятся к этому с особой тщательностью.

Напомним, что образ герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, в котором она появилась в лондонской школе в рамках Недели детского ментального здоровья, вызвал споры в сети, потому что сразу нарушил два правила королевского дресс-кода: что в нем было не так

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Елизавета II официально объявила имя следующей королевы Великобритании. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца, приуроченном к 70-летнему юбилею монарха на королевском троне.

Читайте также, принц Гарри заявил, что ушел из королевской жизни, потому что британская пресса "разрушала" его психическое здоровье. Он сказал, что предпочел бы такую королевскую жизнь, как в сериале Netflix "Корона", а не опубликованную в газетах. 


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Источник: https://www.marieclaire.ru/vestnik/samoe-strannoe-pravilo-kotoromu-obyazany-sledovat-vse-zhenshiny-korolevskoi-semi/
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