Елизавета II назвала имя следующей королевы Британии

Елизавета II официально объявила имя следующей королевы Великобритании. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца, приуроченном к 70-летнему юбилею монарха на королевском троне.

Елизавета II (фото из открытых источников)

Ровно 70 лет назад в 25-летнем возрасте Елизавета II стала Королевой Великой Британии и Северной Ирландии. Сегодня, 6 февраля, королевская семья празднует этот юбилей и чествует Ее Величество приятными пожеланиями. Сама же королева решила раскрыть многолетнюю интригу и рассказала, кто наденет корону после нее.

В сети ранее ходили слухи, что этот титул достанется жене принца Уильяма Кейт Миддлтон, но нет, Елизавета II хочет, чтобы титут королевы-консорта получила герцогиня Корнуолльская Камилла, после того, как ее сын Чарльз взойдет на престол.

"И тогда, когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, которую вы дали мне. И я искренне желаю, чтобы, когда придет время, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу", — отмечается в обращении Елизаветы II.

