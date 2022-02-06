Елизавета II назвала имя следующей королевы Британии

Елизавета II официально объявила имя следующей королевы Великобритании. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца, приуроченном к 70-летнему юбилею монарха на королевском троне.

Елизавета II (фото из открытых источников)

Ровно 70 лет назад в 25-летнем возрасте Елизавета II стала Королевой Великой Британии и Северной Ирландии. Сегодня, 6 февраля, королевская семья празднует этот юбилей и чествует Ее Величество приятными пожеланиями. Сама же королева решила раскрыть многолетнюю интригу и рассказала, кто наденет корону после нее.

В сети ранее ходили слухи, что этот титул достанется жене принца Уильяма Кейт Миддлтон, но нет, Елизавета II хочет, чтобы титут королевы-консорта получила герцогиня Корнуолльская Камилла, после того, как ее сын Чарльз взойдет на престол.

"И тогда, когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, которую вы дали мне. И я искренне желаю, чтобы, когда придет время, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу", — отмечается в обращении Елизаветы II.





On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022

Напомним, что королева Елизавета II старается придерживаться правильного питания, она не гурман, любит простые и вкусные блюда. Меню британской королевской семьи не меняется уже много десятилетий, но есть один продукт, который в рационе у Ее Величества никогда не встретишь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Кейт Миддлтон обиделась на королеву Елизавету из-за того, что маму Меган Маркл приняли в семье лучше, чем маму Миддлтон.

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