Елизавета II назвала имя следующей королевы Британии

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Светлана Шкурупий
Елизавета
II официально объявила имя следующей королевы Великобритании. Об этом
говорится в сообщении Букингемского дворца, приуроченном к 70-летнему юбилею
монарха на королевском троне.
Елизавета II (фото из открытых источников)
Ровно
70 лет назад в 25-летнем возрасте Елизавета II стала Королевой Великой
Британии и Северной Ирландии. Сегодня, 6 февраля, королевская семья празднует
этот юбилей и чествует Ее Величество приятными пожеланиями. Сама же королева
решила раскрыть многолетнюю интригу и рассказала, кто наденет корону после нее.
В
сети ранее ходили слухи, что этот титул достанется жене принца Уильяма Кейт
Миддлтон, но нет, Елизавета II хочет, чтобы титут королевы-консорта
получила герцогиня Корнуолльская Камилла, после того, как ее сын Чарльз взойдет
на престол.
Напомним, что королева Елизавета II старается придерживаться правильного питания, она не гурман, любит простые и вкусные блюда. Меню британской королевской семьи не меняется уже много десятилетий, но есть один продукт, который в рационе у Ее Величества никогда не встретишь.
On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn— The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Кейт Миддлтон обиделась на королеву Елизавету из-за того, что маму Меган Маркл приняли в семье лучше, чем
маму Миддлтон.
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также, от какой болезни страдала Елизавета II в детстве.
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