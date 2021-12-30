Алина Гросу назвала табу в отношениях с Романом Полянским

26-летняя украинская певица Алина Гросу уже несколько лет счастлива в отношениях с российским актером Романом Полянским. Но в программе "Звездный путь" знаменитость призналась, что без ссор они не обходятся.

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: @alina_grosu

Популярная артистка отметила, что у них с Романом очень разные характеры, он более эмоционален, чем она, и не только в работе, но и во время конфликтов. Когда они ссорятся, то Алина старается спокойно и медленно говорить, а вот Роман демонстрирует свою эмоциональность.

Но в отношениях пары есть определенные табу. Это поцелуи на съемочной площадке. Роман Полянский снимается в фильмах, поэтому ему иногда приходится целоваться со своими коллегами по фильму, Алине это не нравится. Она призналась, что однажды не разговаривала с ним 5 часов из-за такого вот поцелуя.

"Мы были в разных странах, и он впервые в наших отношениях целовался на площадке. И я уже хотела, если честно, сказать: "До свидания", — отметила Гросу.

По словам певицы, это ненормально, даже в рамках работы. Роман прислушался к своей возлюбленной, поэтому романтические сцены с поцелуями актеру стараются минимизировать в кино.

Напомним, что украинская исполнительница Алина Гросу поделилась фотографиями с отдыха, на которых позирует вместе со своим возлюбленным Романом Полянским.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная певица Алина Гросу откровенно призналась, думает ли о материнстве и когда планирует завести детей.

Читайте также, что в 2020 году Алина Гросу развелась с российским бизнесменом Александром Комковым, с которым не проживала в браке и полгода. Певица призналась, что послужило причиной такого решения.

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