Андрей Данилко едва не лишился своей квартиры на Крещатике: что произошло

Вскоре украинцы смогут увидеть новое развлекательное шоу под названием "Маска", которое является адаптацией The Masked Singer.

Андрей Данилко. Фото: znaj

Сюжет программы заключается в следующем: есть четыре звездных детектива (Настя Каменских, DZIDZIO, Оля Полякова и Андрей Данилко), которые вместе со зрителями должны отгадать, какой персонаж прячется за различными образами. В это время загадочный персонаж исполняет какую-то песню. Если же участники не справляются с поставленной задачей, то у них есть возможность получить маленькую подсказку от загримированной знаменитости.

Самое интересное в процессе угадывания в том, что между звездными детективами иногда возникают эмоциональные споры касательно того, кто же может прятаться за маской. Из-за этого Данилко едва не лишился своего жилья на Крещатике, как выяснилось позже.

Так, он поспорил со своей сценической мамой, что за образом прячется именно эта конкретная звезда (он назвал имя). Артист был настолько уверен в своей правоте, что не побоялся поспорить на собственную квартиру. В противном случае, он мог ее проиграть.

Оля Полякова призналась, что сначала ей было довольно трудно понять, кто же прячется за яркой маской. Стоит отметить, что этого не знали даже режиссеры и художники-постановщики, так что интрига на шоу оставалась до последнего. Полякова вспомнила, что Данилко даже позвонил какой-то звезде, чтобы спросить, не она ли это. Но "секретная" знаменитость до последнего отрицала свое участие в шоу, чтобы не испортить интригу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Андрей Данилко впервые показал фотографии своих столичных апартаментов. Популярный украинский артист не стал скрывать от общественности, что у него было очень бедное детство. Он признался, что в юности сдавал бутылки, для того чтобы поехать на какой-то концерт или фестиваль. Как только у него появилась возможность приобрести дом своей мечты – он не стал терять ни минуты.

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