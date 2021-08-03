Что известно об очередном запрете Киркорову на въезд в Украину

Российскому певцу Филиппу Киркорову Служба безопасности Украины таки запретила въезд в Украину. Об этом сообщает на своей странице в Facebook блогер Олег Стефаник.

Филипп Киркоров (фото из открытых источников)

Именно он еще 29 июня написал обращение в СБУ с требованием добавить певца в черный список.

"Что, друзья, моя первая победа над маленькой Россией. Служба безопасности Украины запретила на 3 года въезд в Украину Филиппа Киркорова", — сообщил Стефаник, добавив фото ответа СБУ на его обращение.

Олег Стефаник доволен, что популярный российский певец теперь три года не появится в Украине.

"Из-за концерта Филиппа Киркорова в похищенном Россией Крыму и потому, что Филипп Киркоров сказал в 2017 году, что Крым — российский", — именно так подытожил свой поступок блогер.





История с Киркоровым и СБУ: что известно?

"Комментарии" сообщали, что 24 июня стало известно о том, что российского певца Филиппа Киркорова внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Соответствующее решение основывается на письме от Службы безопасности Украины. Указанное письмо в Минкульте получили 11 июня. Приказ о внесении Киркорова в перечень выдали 22 июня.

27 июня сообщили, что Киркоров больше не угрожает нацбезопасности Украины. Популярный российский певец Филипп Киркоров, которого накануне признали лицом, представляющим угрозу национальной безопасности страны, был исключен из "черного списка".

Позже стало известно, что росийский певец Филипп Киркоров может приехать в Украину . Стало известно, что его убрали из перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности государство. В СБУ сообщили, что такое решение было принято через соответствующие судебные прецеденты.





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