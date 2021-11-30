logo

BTC/USD

59008.83

ETH/USD

4722.46

LTC/USD

216.23

USD/UAH

27.52

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Деми Мур удивила роскошным образом на красной дорожке (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Деми Мур удивила роскошным образом на красной дорожке (ФОТО)

Американская актриса Деми Мур появилась на церемонии вручения Fashion Awards 2021, которая проходила в Лондоне

сегодня, 17:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Известная актриса, звезда фильмов "Солдат Джейн" и "Любовь вслепую" Деми Мур, которая недавно отметила свое 59-летие, появилась в роскошном наряде на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021, проходившей в столице Великобритании.

Деми Мур удивила роскошным образом на красной дорожке (ФОТО)

Деми Мур / Фото: @demimoore

Бывшая супруга Брюса Уиллиса показала всем, что находится в прекрасной форме. Для мероприятия она выбрала платье-омбре итальянского бренда Fendi черного цвета, украшенного кристаллами и длинными прозрачным шлейфом. Наряд с открытыми плечами Деми Мур дополнила кожаными перчатками, черными туфлями на каблуке и клатчем. Волосы голливудская знаменитость распустила и сделала легкий макияж.

На лице 59-летней актрисы практически нет морщин, поэтому многие поклонники начали подозревать ее в пластике. 

К слову, Деми Мур не только стала гостей церемонии, но и поднялась на сцену, чтобы вручить награду Leader of Change Creativity английскому модельеру Киму Джонсу.

Напомним, что 58-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Семейка Джонсов" и "Без изъяна" Деми Мур продемонстрировала фигуру в черном купальнике, восхитив своих фолловеров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 34-летняя украинская артистка Настя Каменских активно ведет социальные сети и любит примерять различные образы, радуя поклонников новыми кадрами. Недавно знаменитость опубликовала в Instagram снимок, показав стильный look. На фотографии она позирует в кожаном платье черного цвета, которое идеально подчеркнуло прелести ее фигуры.

Читайте также, что украинская певица Тина Кароль прогулялась по столице Украины в платье-смокинге от российского бренда.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!