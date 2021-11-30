Деми Мур удивила роскошным образом на красной дорожке (ФОТО)

Известная актриса, звезда фильмов "Солдат Джейн" и "Любовь вслепую" Деми Мур, которая недавно отметила свое 59-летие, появилась в роскошном наряде на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021, проходившей в столице Великобритании.

Деми Мур / Фото: @demimoore

Бывшая супруга Брюса Уиллиса показала всем, что находится в прекрасной форме. Для мероприятия она выбрала платье-омбре итальянского бренда Fendi черного цвета, украшенного кристаллами и длинными прозрачным шлейфом. Наряд с открытыми плечами Деми Мур дополнила кожаными перчатками, черными туфлями на каблуке и клатчем. Волосы голливудская знаменитость распустила и сделала легкий макияж.

На лице 59-летней актрисы практически нет морщин, поэтому многие поклонники начали подозревать ее в пластике.

К слову, Деми Мур не только стала гостей церемонии, но и поднялась на сцену, чтобы вручить награду Leader of Change Creativity английскому модельеру Киму Джонсу.

Напомним, что 58-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Семейка Джонсов" и "Без изъяна" Деми Мур продемонстрировала фигуру в черном купальнике, восхитив своих фолловеров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 34-летняя украинская артистка Настя Каменских активно ведет социальные сети и любит примерять различные образы, радуя поклонников новыми кадрами. Недавно знаменитость опубликовала в Instagram снимок, показав стильный look. На фотографии она позирует в кожаном платье черного цвета, которое идеально подчеркнуло прелести ее фигуры.

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