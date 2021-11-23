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«Женщина-кошка»: Каменских очаровала новым образом (ФОТО)

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских похвасталась новым стильным образом, продемонстрировав фигуру

сегодня, 21:00
Автор:

Светлана Шкурупий
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34-летняя украинская артистка Настя Каменских активно ведет социальные сети и любит примерять различные образы, радуя поклонников новыми кадрами. Недавно знаменитость опубликовала в Instagram снимок, показав стильный look.

«Женщина-кошка»: Каменских очаровала новым образом (ФОТО)

Настя Каменских / Фото: @kamenskux

Настя Каменских похвасталась красивым образом, который идеально бы подошел для вечеринки или новогоднего корпоратива. На фотографии она позирует в кожаном платье черного цвета, которое идеально подчеркнуло прелести ее фигуры. В платье также есть горловина и длинные рукава, которые делают образ более элегантным. Свой look популярная исполнительница дополнила массивными серьгами, черными босоножками на тонком каблуке и эффектным макияжем, а волосы звезда собрала в хвостик. 

Яркий контраст кадру добавили красные стены, между которыми стояла знаменитость.

Публикация Каменских за сутки собрала более 28 тысяч лайков и множество восторженных комментариев от поклонников: "Женщина-кошка", "Ты очень шикарная девушка", "Стильный образ", "Вам идёт! Очень стильно", "Красотка", "Ну львица же", "Богиня".

«Женщина-кошка»: Каменских очаровала новым образом (ФОТО) - фото 2

Напомним, что украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала в сети пикантный кадр, на котором прикрыла руками свою обнаженную грудь, а голые ягодицы слегка размыла с помощью фотошопа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что летом популярная исполнительница Настя Каменских позировала в образе мексиканки, очаровав своим роскошным платьем с вышивкой.

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