«Девушка Бонда» похвасталась стройными ножками (ФОТО)

41-летняя французская модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая "девушку Бонда" в фильме "Квант милосердия", похвасталась стройной фигурой.

Ольга Куриленко / Фото: @ olgakurylenkoofficial

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографии, сделанные во время отдыха в Дубае. На одном из кадров Ольга Куриленко позирует на шезлонге в красном купальнике и солнцезащитных очках, демонстрируя свою стройную фигуру и подтянутые ножки.

Актриса написала, что каникулы закончились, оставив хорошие воспоминания. Ее публикация за сутки собрала более 30 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников: "Красавица", "Самая красивая", "Красивая улыбка", "Это же отлично, когда есть что вспомнить", "Красоту словами не выразить", "Сексуальная малышка", "Королева Ольга", — прокомментировали фолловеры.





Напомним, что популярная французская модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко недавно продемонстрировала стильный образ, прибыв на показ и коктейльную вечеринку модного дома Richard Quinn во время Недели моды в Лондоне. Иностранцы оценили образ украинской и французской актрисы Ольги Куриленко, в котором она посетила светское мероприятие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная актриса Ольга Куриленко относится к тем знаменитостям, которые не скрывают свою естественную красоту и могут легко позировать и публиковать в сети фотографии без макияжа.

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