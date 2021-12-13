«Девушка Бонда» вышла на публику со своим бойфрендом (ФОТО)

33-летнюю популярную актрису, звезду фильма "Не время умирать" и "Достать ножи" Ану де Армас заметили на улице с новым возлюбленным. Пара не скрывала своих чувств, они целовались и держались за руки.

Ана де Армас / Фото: @ana_d_armas

Снимки "девушки Бонда" и ее нового бойфренда появились на фан-странице актрисы в социальной сети Instagram. Пара прогулялась по улицам Лос-Анджелеса, а потом зашла в ресторан. Влюбленные не обращали внимания на прохожих, поэтому целовались у всех на виду и проявляли друг к другу нежность.

Известно, что новым возлюбленным Анны де Армас стал Пол Букадакис — исполнительный директор Tinder — популярного приложения для онлайн-знакомств. Он не слишком публичная личность, поэтому в сети мало его фотографий.

Судя по слухам, актриса начала встречаться с бизнесменом текущим летом, но ранее их ни разу не видели вместе.





Напомним, что в прошлом году Анна де Армас закрутила роман с Беном Аффлеком. Их отношения развивалась очень стремительно и пошли на пользу обоим. Голливудский актер даже познакомил своих троих детей с новой избранницей. Но в январе 2021 года пара рассталась и инициатором разрыва стала Анна.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что поп-звезда Бритни Спирс опубликовала в социальной сети видео, на котором ее возлюбленный несет ее на руках, продемонстрировав отличную физическую форму.

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