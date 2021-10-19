Дочь Джуда Лоу сверкнула фигурой в откровенном наряде (ФОТО)

20-летняя Айрис — дочь звезды фильма "Шерлок Холмс" Джуда Лоу, посетила звездную вечеринку Frieze и Versace, которая проходила в Лондоне. Модель выбрала для мероприятия достаточно откровенный наряд.

Айрис Лоу / Фото: GETTY IMAGES

Несмотря на юный возраст, Айрис Лоу хорошо зарекомендовала себя в модной индустрии. Недавно девушка приняла участие в показе новой коллекции всемирно известного итальянского бренда Versace, где продемонстрировала наряды из новой коллекции весна-лето 2022 года. А на днях посетила гламурную вечеринку, организованную компанией.

Для выхода в свет дочь известного актера выбрала костюм от Versace, который состоял из кроп-топа и мини-юбки с разрезом. На плечи девушка накинула пальто черного цвета, а свой образ дополнила бирюзовой сумкой, черными туфлями на каблуке и украшениями. Смелый наряд модели хорошо подчеркнул ее стройную талию и красивые ноги.

К слову, недавно 20-летняя Айрис решилась на кардинальные перемены во внешности. Она очень коротко остригла свои длинные волосы и перекрасилась в блондинку.

(Фото: Getty Images)



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