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Дочь Джуда Лоу сверкнула фигурой в откровенном наряде (ФОТО)

Британская модель, дочь актера Джуда Лоу посетила гламурную вечеринку в откровенном наряде, похваставшись фигурой

сегодня, 22:50
Автор:

Светлана Шкурупий

20-летняя Айрис — дочь звезды фильма "Шерлок Холмс" Джуда Лоу, посетила звездную вечеринку Frieze и Versace, которая проходила в Лондоне. Модель выбрала для мероприятия достаточно откровенный наряд.

Дочь Джуда Лоу сверкнула фигурой в откровенном наряде (ФОТО)

Айрис Лоу / Фото: GETTY IMAGES

Несмотря на юный возраст, Айрис Лоу хорошо зарекомендовала себя в модной индустрии. Недавно девушка приняла участие в показе новой коллекции всемирно известного итальянского бренда Versace, где продемонстрировала наряды из новой коллекции весна-лето 2022 года. А на днях посетила гламурную вечеринку, организованную компанией. 

Для выхода в свет дочь известного актера выбрала костюм от Versace, который состоял из кроп-топа и мини-юбки с разрезом. На плечи девушка накинула пальто черного цвета, а свой образ дополнила бирюзовой сумкой, черными туфлями на каблуке и украшениями. Смелый наряд модели хорошо подчеркнул ее стройную талию и красивые ноги. 

К слову, недавно 20-летняя Айрис решилась на кардинальные перемены во внешности. Она очень коротко остригла свои длинные волосы и перекрасилась в блондинку.

Дочь Джуда Лоу сверкнула фигурой в откровенном наряде (ФОТО) - фото 2

(Фото: Getty Images)

Напомним, украинская артистка Дарья Астафьева похвасталась фигурой в соблазнительном купальнике. Певица позировала на фоне природы, принимая уличный душ в цельном купальнике ярко-красного цвета с распущенными волосами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 25-летняя популярная артистка Дуа Липа летом решила отдохнуть от работы и отправилась на отдых в Албанию. Там исполнительница сделала множество солнечных кадров, продемонстрировав свою точеную фигуру.

Читайте также, известная модель Белла Хадид заинтриговала селфи в откровенном топе.


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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/news/show-biznes/v-krop-tope-i-ochen-korotkoy-yubke-20-letnyaya-doch-dzhuda-lou-posetila-glamurnuyu-vecherinku-1889959.html
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