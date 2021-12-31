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Дуа Липа похвасталась фигурой в «голом» платье (ФОТО)

Британская певица Дуа Липа посетила светское мероприятие и удивила гостей своим оригинальным и ярким нарядом

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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26-летняя популярная исполнительница Дуа Липа впервые вышла в свет после громкого расставания с возлюбленным, и похвасталась своей стройной фигурой в "голом" платье.

Дуа Липа похвасталась фигурой в «голом» платье (ФОТО)

Дуа Липа / Фото: Global Look Press / ImagePressAgency / face to face

В Instagram на фан-странице знаменитости появились фотографии с вечеринки LuisaViaRoma, которая проходила на острове Сен-Барт в Карибском море. На кадрах Дуа Липа позирует в длинном платье-сетке зеленого оттенка, под которое надела ярко-зеленый сдельный купальник. Таким "голым" нарядом британская певица идеально подчеркнула все прелести своей фигуры.

Знаменитость дополнила свой образ яркими розовыми серьгами и выразительным макияжем, сделав акцент на глазах и губах. Волосы певица распустила.

Дуа Липа похвасталась фигурой в «голом» платье (ФОТО) - фото 2

Напомним, что популярная певица Дуа Липа позировала в полупрозрачном платье, расшитом черными бусинками, которые придали ее образу особую "перчинку". Знаменитость снялась без бюстгальтера, подчеркнув свою грудь. Поклонники пришли в восторг от столь откровенных фотографий знаменитости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24-летняя модель Камила Морроне в ноябре посетила мероприятия LACMA Art + Film, организатором которого выступил ее возлюбленный Леонардо Ди Каприо. Девушка блеснула на красной дорожке своим эффектным "голым" нарядом, продемонстрировав стройную фигуру.

Читайте также, что 34-летняя популярная артистка Настя Каменских примеряла роскошный образ, который идеально подойдет для празднования Нового года. Знаменитость поделилась фотографией, где позирует в красивом платье красного цвета без рукавов, но с сексуальным вырезом на ноге, который придает ее образу яркости и женственности.


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