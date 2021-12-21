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Настя Каменских в красном платье очаровала фанатов (ФОТО)

Украинская исполнительница Настя Каменских продемонстрировала поклонникам яркий новогодний образ

21 декабря 2021, 19:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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34-летняя популярная артистка Настя Каменских примеряла роскошный образ, который идеально подойдет для празднования Нового года.

Настя Каменских в красном платье очаровала фанатов (ФОТО)

Настя Каменских / Фото: @kamenskux

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась фотографией, где позирует в красивом платье красного цвета без рукавов, но с сексуальным вырезом на ноге, который придает ее образу яркости и женственности. Свой look Настя Каменских дополнила массивными блестящими серьгами, фирменными локонами и эффектным макияжем с черными стрелками и коричневой помадой на губах. 

Настя Каменских в красном платье очаровала фанатов (ФОТО) - фото 2

Пост украинской певицы, в котором она поделилась вариантами подарков на Новый год, меньше чем за сутки собрал более 45 тысяч лайков и множество комментариев: "Красавица с потрясающей улыбкой", "Настя, ты красотка, твоя улыбка ослепительна", "Вот это огонь", "Очень красивая", "Великолепна", "Невероятная!", "Шикарное платье, красотка Анастасия", — написали фолловеры.

Напомним, что 34-летняя украинская артистка Настя Каменских активно ведет социальные сети и любит примерять различные образы, радуя поклонников новыми кадрами. Недавно знаменитость опубликовала в Instagram снимок, показав стильный look.

Ранее издание "Комментарии. Киев" сообщало, что Настя Каменских опубликовала новую фотографию в социальных сетях, на которой она позирует с обнаженной спиной в ванной. Под снимком певица написала, что не может представить свое утро без спорта, душа и вкусного завтрака.

Читайте также, что Алексей Потапенко (Потап) рассказал, что нормально относится к пикантным снимкам своей жены Анастасии Каменских в социальных сетях. Рэпер отметил, что ему только льстит тот факт, что его возлюбленная может похвастаться такой физической формой.


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